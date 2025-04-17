ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓籍正妹YTR章魚曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收到假貨：真的很心疼

記者蔡宜芳／綜合報導

來自南韓的正妹YouTuber章魚，因超台的中文口音爆紅。她16日突然在社群發出黑底白字的圖片，表示準備要報警，她也曬出數張由粉絲提供的截圖，直說「真的很心疼粉絲遇到這樣的狀況」。

▲▼韓籍正妹YTR章魚曬黑圖「準備報警了」。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

▲章魚透露自己被盜用名義及肖像。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

章魚表示，近來收到一些粉絲的訊息，大家都說在某些廣告或網站看到她的影片，點進去下單後，卻收到完全不同的商品，甚至找不到賣家，「我聽了真的很難過，因為她們是因為信任我才買的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韓籍正妹YTR章魚曬黑圖「準備報警了」。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

▲▼章魚透露自己正準備報警。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

▲▼韓籍正妹YTR章魚曬黑圖「準備報警了」。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

章魚在貼文中強調，只有她親自在官方帳號公開的連結，才是自己真正的開團資訊，其它的都不是她授權的內容。而她目前也正在整理證據，準備報警處理，「如果妳最近有從不明連結下單，千萬不要提供帳號、信用卡資訊，保護好自己。」

▲▼韓籍正妹YTR章魚曬黑圖「準備報警了」。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

▲▼章魚曬出粉絲受騙的證據。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

▲▼韓籍正妹YTR章魚曬黑圖「準備報警了」。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

▲▼韓籍正妹YTR章魚曬黑圖「準備報警了」。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

章魚也呼籲粉絲說，如果有任何不確定的地方，都可以直接向她詢問，「真的不要讓壞人有機會騙大家。」她也感謝粉絲提醒並提供截圖，讓她能夠保護更多人不再受害，「如果可以也請幫我分享這篇貼文，讓更多人知道、不要再有下一個受害者。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

推薦閱讀

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」

場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

王一博是樂華最強搖錢樹！驚人收入曝光「一人扛公司6成營收」

王一博是樂華最強搖錢樹！驚人收入曝光「一人扛公司6成營收」

陸劇「媽媽專業戶」心臟衰竭驟逝　女星童正維享壽88歲

陸劇「媽媽專業戶」心臟衰竭驟逝　女星童正維享壽88歲

Joeman舊家收留離婚經紀人　2個月大改造…她親曝關係：我沒AB合約

Joeman舊家收留離婚經紀人　2個月大改造…她親曝關係：我沒AB合約

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

趙麗穎、黃曉明新作出包！　爆欠薪4個月、臨演寒冬穿短袖冷歪

趙麗穎、黃曉明新作出包！　爆欠薪4個月、臨演寒冬穿短袖冷歪

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

想刪《小鬼當家2》川普畫面但不敢！　導演認了：很怕被遣返

想刪《小鬼當家2》川普畫面但不敢！　導演認了：很怕被遣返

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

王一博是樂華最強搖錢樹！驚人收入曝光「一人扛公司6成營收」

陸劇「媽媽專業戶」心臟衰竭驟逝　女星童正維享壽88歲

Joeman舊家收留離婚經紀人　2個月大改造…她親曝關係：我沒AB合約

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

趙麗穎、黃曉明新作出包！　爆欠薪4個月、臨演寒冬穿短袖冷歪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王一博是樂華最強搖錢樹！驚人收入曝光「一人扛公司6成營收」
  2. 趙麗穎、黃曉明新作出包！　爆欠薪4個月、臨演寒冬穿短袖冷歪
  3. 曹佑寧跳脫形象「沒掉進陷阱」　劉修甫壓力大關社群：連2週夢到自己在拍戲
  4. 夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質
  5. Joeman舊家收留離婚經紀人　2個月大改造…她親曝關係：我沒AB合約
  6. 王柏傑、謝欣穎傳婚訊　林柏宏被虧坐「前男友桌」急改口：前夥伴啦！
  7. H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」
  8. 9m88認了和張藝有私交！　聽他「背後酸同行」吐真話：這樣是不好
  9. 《機智醫生》龍善CP確定現身！「4年前求婚成功」現況將揭曉
  10. 砸6.2億天價打造！　李敏鎬、JISOO出演新片...台片商也參與製作

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366