韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

記者蔡宜芳／綜合報導

來自南韓的正妹YouTuber章魚，因超台的中文口音爆紅。她16日突然在社群發出黑底白字的圖片，表示準備要報警，她也曬出數張由粉絲提供的截圖，直說「真的很心疼粉絲遇到這樣的狀況」。

▲章魚透露自己被盜用名義及肖像。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

章魚表示，近來收到一些粉絲的訊息，大家都說在某些廣告或網站看到她的影片，點進去下單後，卻收到完全不同的商品，甚至找不到賣家，「我聽了真的很難過，因為她們是因為信任我才買的。」

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▲▼章魚透露自己正準備報警。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

章魚在貼文中強調，只有她親自在官方帳號公開的連結，才是自己真正的開團資訊，其它的都不是她授權的內容。而她目前也正在整理證據，準備報警處理，「如果妳最近有從不明連結下單，千萬不要提供帳號、信用卡資訊，保護好自己。」

▲▼章魚曬出粉絲受騙的證據。（圖／翻攝自Instagram／kr.seafood）

章魚也呼籲粉絲說，如果有任何不確定的地方，都可以直接向她詢問，「真的不要讓壞人有機會騙大家。」她也感謝粉絲提醒並提供截圖，讓她能夠保護更多人不再受害，「如果可以也請幫我分享這篇貼文，讓更多人知道、不要再有下一個受害者。」