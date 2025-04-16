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場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」

記者蕭采薇／台北報導

母親節前夕，金馬導演阮鳳儀攜手女星于子育、李沐，為美妝品牌打造的微電影《未說出口的話 Words Unspoken》16日舉辦首映會。于子育在現場哽咽唸出寫給母親的信，真情流露讓全場鼻酸。更驚喜的是，李沐的媽媽還特別「聲」援，錄製了一段話送給女兒，讓李沐瞬間淚崩，阮鳳儀也忍不住跟著拭淚，現場哭成一片，場面相當動人。

▲▼OLAY母親節微電影《未說出口的話》首映會-金馬導演阮鳳儀、于子育、李沐。（圖／記者周宸亘攝）

▲金馬導演阮鳳儀（中），和李沐（左）、于子育（右）合作拍攝母親節微電影。（圖／記者周宸亘攝）

于子育感性表示，隨著年紀增長，越能體會到媽媽的辛勞，現在更懂得「愛要及時」。她回憶起媽媽總是把她的時間擺第一，節日也捨不得她花太多錢，簡單在家吃飯就好，「我覺得這就是媽媽最簡單的心意。」

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▲▼OLAY母親節微電影《未說出口的話》首映會-于子育、李沐。（圖／記者周宸亘攝）

▲李沐聽到媽媽的留言，現場落淚。（圖／記者周宸亘攝）

于子育還笑說，拍完微電影後，她開始每天和媽媽熱線。她透露，媽媽因為年紀大，膝關節退化又跌倒，過年期間半夜都會痛到哭醒：「骨頭碰骨頭都會痛，非常吃力。」當時正在屏東拍戲的她，立刻帶媽媽去開刀，還陪她做復健操，母女情深溢於言表。

▲▼OLAY母親節微電影《未說出口的話》首映會-于子育。（圖／記者周宸亘攝）

▲于子育現場哽咽唸出寫給母親的信。（圖／記者周宸亘攝）

為了隨時關心住在南部的媽媽，于子育還在家裡裝了監視器，笑說：「她腳不太能動，我買了有滑輪的椅子給她，會看到她在螢幕裡面滑來滑去。」可愛的互動讓現場媒體都笑了出來。

于子育也坦言，看到劇本後，她用換位思考的方式，重新體會母親對自己的愛，演出後對媽媽其實有點愧疚：「我生長在幸福的家庭，其實我擁有很多的愛，但我小時候比較害羞，我長大在劇本中找到方法，表達對媽媽的愛。」她笑說現在對媽媽說愛已經不會這麼可怕了。

▲▼OLAY母親節微電影《未說出口的話》首映會-李沐。（圖／記者周宸亘攝）

▲李沐聽到媽媽的留言爆哭。（圖／記者周宸亘攝）

而李沐則透露，自己一直很想和阮鳳儀導演合作：「我偶像是張曼玉，我意外聽到他和Olay的訪談，非常的喜歡。」她也表示，這次的微電影雖然篇幅很短很簡單，但要真實呈現卻很困難，「阮鳳儀導演用平常很自然的方式去呈現這樣簡單的感覺。」至於今年母親節要送什麼禮物給媽媽？李沐笑說，想要帶媽媽去日本，「想要送她自己真的想要的東西。」

▲▼OLAY母親節微電影《未說出口的話》首映會-金馬導演阮鳳儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲導演阮鳳儀也跟著拭淚。（圖／記者周宸亘攝）

 

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