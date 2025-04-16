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韓18歲美少女「小IU」GYUBIN來台！　認了「佩服李多慧原因」：向她看齊

記者蔡琛儀／台北報導

有「小IU」稱號的18歲南韓歌手GYUBIN（朴珪斌）今（16日）來台擔任味全龍開球嘉賓，成為繼泫雅、太妍之後登大巨蛋舞台的南韓藝人，也是中華職棒首位擔任開球嘉賓的韓流明星；她在開球前受訪表示，這次獻唱田馥甄的〈小幸運〉，是因為很喜歡原唱田馥甄的聲音，許願希望未來能有合作機會。

▲▼Gyubin來台北大巨蛋開球。（圖／FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）

▲GYUBIN來台北大巨蛋開球。（圖／FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）

不過GYUBIN也說，練唱這首中文歌的過程很難，尤其是「原」這個字的發音，「練習時不止聽原唱，還有cover版本，不斷聽才找到適合的發音。」是否有見到味全龍的當家韓籍啦啦隊員李多慧？GYUBIN說可惜沒見到，但知道李多慧在南韓、台灣都很受歡迎，自己也很想跟她合照、拍reels，更說：「聽說她來台灣以後中文突飛猛進，想向她學習，才可以跟粉絲互動溝通。」她也秀了自己會的中文，包括「掰餔」、「勾追勾追」、「你們好我是GYUBIN」，相當可愛。

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GYUBIN坦言，開球比平常上台唱歌還緊張，前陣子還拖著爸爸一起練習，結果不是被爸爸罵，就是丟到路人身上，甚至昨天睡覺睡到一半一度醒了好幾次，但對於此次開球還是覺得非常榮幸，也期望有一天能夠在大巨蛋開演唱會。

▲▼Gyubin來台北大巨蛋開球。（圖／FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）

▲GYUBIN年僅18歲。（圖／FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）

她先前沒有私下來過台灣，昨天先吃了鼎泰豐，大讚蝦仁燒賣肉汁多、口感好，還品嘗了一顆巧克力小籠包，也直呼很新奇，認為作為飯後甜點超適合；她更大推台灣的珍珠奶茶，表示南韓的珍奶比較甜，台灣的甜度適中，珍珠又特別有嚼勁，也很喜歡芋圓及地瓜圓。

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