遭前民眾黨參選人嗆不男不女　嘻小瓜再轟「面前羞辱人還不道歉」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人嘻小瓜（本名謝紹宸）近來遭遇言語攻擊，事件持續延燒。日前他被前民眾黨台中市議員參選人林欣德公開以「不男不女」批評，引發大批網友聲援，相關貼文在網路上的觸及量更突破百萬。對此，嘻小瓜於16日在Threads上再度發聲，除了感謝外界支持，也不滿林欣德至今未道歉，批評對方「堅持立場不認錯」。

▲嘻小瓜遭林欣德嘲笑不男不女，16日再度發聲。（圖／翻攝自嘻小瓜IG、林欣德臉書）

嘻小瓜坦言，雖然遭遇網路霸凌已非第一次，但這次事件讓他更加意識到，來自具有政治背景人士的公然羞辱不能被忽視。他表示：「你今天不是反對（同性戀）問題，是跑來我面前罵我、羞辱我。因為你是半個政治人物（落選），所以我才覺得這件事情必須要樹立一個真正的標竿。」他也透露，平日已習慣私訊中充斥著惡意與羞辱，自己每天都在默默消化這些負面情緒：「我從來不知道我做錯什麼。」

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▲嘻小瓜發文。（圖／翻攝自嘻小瓜Threads）

面對酸民攻擊，嘻小瓜過往多以幽默筆觸自我化解，避免被說「討拍」或「裝可憐」。但這次事件讓他決定挺身而出。他指出：「如果這次沒有得到應有的道歉，未來一定會有人肆無忌憚地繼續當酸民。反正政治人物罵都沒事了，我無名小卒罵更合理！」因此，他也呼籲大家繼續支持LGBTQ族群：「希望大家未來還是可以繼續幫LGBTQ的朋友發聲、保護、甚至為他們一起對抗這些惡意。」

最後，他也回應部分網友對他「不紅」、「只是通告藝人」的質疑。他感性表示，演藝圈和一般職場不同，不僅需要實力，更需要機運、時間與人脈，「不紅，不代表不努力，也不代表不值得被尊重。」嘻小瓜強調，他會繼續堅持初心，努力在自己的道路上前行，並鼓勵所有從零開始的人：「因為有一天，我們都可以到達我們想要的目標。」