ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

越南影帝「台灣人做什麼都說不好意思」 莎莎震驚也不忍了

記者葉文正／台北報導

越南影帝連炳發演出八大戲劇台最新台劇《化外之醫》，日前他與劇中演員楊一展獨家接受八大綜合台《WTO姐妹會》專訪，製作單位特別派出也參與此劇演出的越南新住民秋烜前往採訪，因工作關係有機會在台灣long stay的連炳發表示，「我曾經觀察台灣人不管說什麼、做什麼，都會說不好意思，每個人都很文明、善良，讓我很喜歡。」

▲《化外之醫》，劇中演員連炳發(左)、楊一展(右)接受八大綜合台《WTO姐妹會》專訪。（圖／八大提供）

▲《化外之醫》，劇中演員連炳發(左起)、秋烜、楊一展接受八大綜合台《WTO姐妹會》專訪。（圖／八大提供）

楊一展則稱讚連炳發「是觀察敏銳的人」。連炳發透露，自己在拍戲空檔學了一首經典歌曲「月亮代表我的心」，甚至在鏡頭前大方獻唱；聽到越南影帝開口唱中文歌，《WTO姐妹會》節目主持人莎莎、郭彥均相當驚艷！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《化外之醫》，劇中演員連炳發(左)、楊一展(右)接受八大綜合台《WTO姐妹會》專訪。（圖／八大提供）

▲主持人郭彥均(左)與莎莎。（圖／八大提供）

八大綜合台《WTO姐妹會》新住民與來賓分享在台灣定居深受感動的地方，其中最為大家讚賞的是台灣人的人情味、治安及美食。提到人情味，來自日本的Yabaken印象深刻，他回憶有次到九份旅遊時迷了路，「當時我在坐火車，向一位台灣人問路， 因為對方也不清楚，就接著幫我問其他人，最後整個車廂的人都在幫我查，讓我真的很感動！」

來自香港的Jenny說，台灣人的人情味讓菜市場成了另類的台灣之光，她形容菜市場是她的療癒中心！Jenny表示因為市場裡的阿姨、叔叔都很會聊天，當她心情不好時一進到市場裡，熱鬧氣氛，加上她有問題都能得到好多回應，很有療癒心情的效果。

此外，節目中也點出台灣最具特色文化魅力，來自美國的小海表示：「台灣的治安真的很好！」他在餐廳看見台灣人把隨身物品放在桌上就離開位子，令人覺得不可思議，主持人郭彥均分享到河堤跑步時，大家都會把水壺、錢包、悠遊卡放在電線桿下，跑完步再回來拿，也不會不見。越南新住民秋姮卻逗趣分享另一自身觀點：「在台灣什麼東西都不會不見，但是唯一雨傘會不見。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

宜蘭落石砸車1亡1重傷！　目擊者驚喊：石頭比車還大

推薦閱讀

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

莎莎, 吳映潔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NewJeans對「禁獨立活動」提異議遭法院駁回！　法官：處置正當
  2. 歷經喪父、摯愛離世！　陳乃榮罕見公開「私密資料夾」
  3. 楊千霈離婚3個月「半夜突曬婚禮照」！　牽手父親告白：強大的靠山
  4. 賈永婕遭批戲子「只有沙龍管理經驗」！　她265字槓上名嘴：好好道歉
  5. 想刪《小鬼當家2》川普畫面但不敢！　導演認了：很怕被遣返
  6. 陸劇「媽媽專業戶」心臟衰竭驟逝　女星童正維享壽88歲
  7. 賀軍翔捲性醜聞獲不起訴！久違露面「神隱半年沒工作」認了吃老本
  8. 信義威秀濃煙疏散觀眾！　金馬奇幻影展：取消場次將主動全額退票
  9. 快訊／信義威秀驚傳「火警警報」緊急疏散！　觀眾：影廳有濃煙
  10. 李多慧在台2年鬆口買房計劃「想待長長久久」！　爆思念父母打視訊痛哭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366