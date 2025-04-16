越南影帝「台灣人做什麼都說不好意思」 莎莎震驚也不忍了

記者葉文正／台北報導

越南影帝連炳發演出八大戲劇台最新台劇《化外之醫》，日前他與劇中演員楊一展獨家接受八大綜合台《WTO姐妹會》專訪，製作單位特別派出也參與此劇演出的越南新住民秋烜前往採訪，因工作關係有機會在台灣long stay的連炳發表示，「我曾經觀察台灣人不管說什麼、做什麼，都會說不好意思，每個人都很文明、善良，讓我很喜歡。」

▲《化外之醫》，劇中演員連炳發(左起)、秋烜、楊一展接受八大綜合台《WTO姐妹會》專訪。（圖／八大提供）

楊一展則稱讚連炳發「是觀察敏銳的人」。連炳發透露，自己在拍戲空檔學了一首經典歌曲「月亮代表我的心」，甚至在鏡頭前大方獻唱；聽到越南影帝開口唱中文歌，《WTO姐妹會》節目主持人莎莎、郭彥均相當驚艷！

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▲主持人郭彥均(左)與莎莎。（圖／八大提供）



八大綜合台《WTO姐妹會》新住民與來賓分享在台灣定居深受感動的地方，其中最為大家讚賞的是台灣人的人情味、治安及美食。提到人情味，來自日本的Yabaken印象深刻，他回憶有次到九份旅遊時迷了路，「當時我在坐火車，向一位台灣人問路， 因為對方也不清楚，就接著幫我問其他人，最後整個車廂的人都在幫我查，讓我真的很感動！」

來自香港的Jenny說，台灣人的人情味讓菜市場成了另類的台灣之光，她形容菜市場是她的療癒中心！Jenny表示因為市場裡的阿姨、叔叔都很會聊天，當她心情不好時一進到市場裡，熱鬧氣氛，加上她有問題都能得到好多回應，很有療癒心情的效果。



此外，節目中也點出台灣最具特色文化魅力，來自美國的小海表示：「台灣的治安真的很好！」他在餐廳看見台灣人把隨身物品放在桌上就離開位子，令人覺得不可思議，主持人郭彥均分享到河堤跑步時，大家都會把水壺、錢包、悠遊卡放在電線桿下，跑完步再回來拿，也不會不見。越南新住民秋姮卻逗趣分享另一自身觀點：「在台灣什麼東西都不會不見，但是唯一雨傘會不見。」