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跟阿達冰釋前嫌後Lulu坦承有人追　堅持不賣公關品處理方式很暖心

記者葉文正／台北報導


三金主持人Lulu今天出席喜憨兒「笑容製造所」活動，她坦承跟前前任男友阿達與美麗本人有群組，但是跟前任張瑞夫則是沒有聯絡，但倘若工作上遇到張，還是會打招呼。

▲Lulu今天出席喜憨兒活動，擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

▲Lulu(左二)今天出席喜憨兒活動，擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

談到跟阿達過去那一段感情，Lulu說，「跟阿達分手時間已很久了，現在跟阿達還有美麗有群組，不會單獨傳，我沒有辦法，我也是漂亮的女生，追我的人兩隻手數不完。跟漢典的話，真的比較像兄弟，跟憲哥還有漢典，三人在節目還可以共同泡湯，但私下不能約泡湯，他們會要我穿衣服，一起聊人生，上次憲哥還一直搓癬，很噁。」

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▲Lulu今天出席喜憨兒活動，擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

▲Lulu坦承有人追。（圖／記者葉文正攝）

至於前男友張瑞夫，她則說做節目很看緣分，緣分到了會努力去做，倘若《一字千金》積極去爭取的話，比較不恰當，但上廁所碰到會打招呼。

▲▼Lulu。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Lulu跟阿達已冰釋前嫌。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

至於吳姍儒被攻擊賣公關品這件事，Lulu則說：「我公關品也很多，處理上有蠻好的方法，聖誕節時我都會分享給我的教會，當成交換禮物，不可能去販售，公關品真的用不完的，或是給家人朋友，希望公關品盡量用環保一點的材質，處理過程蠻揪心，但希望他們包裝可以更環保。」

而去年她主持金曲獎衍生一些風波，甚至不被好友蘇打綠諒解，但她也表示：「如果有來找，我還是會接，跟蘇打綠有講開，沒事了。」

而她也正在醞釀新專輯，希望年底前發行，「現在很努力在寫歌，我自己作詞，作曲仍要仰賴其他音樂老師。」

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