百萬YTR劉沛「是不是比較老的女人很愛插隊？」　遭炎上急道歉

記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber劉沛於今（16日）上午在Threads發文：「是不是比較老的女人很愛插隊？為什麼會這麼急？」引發網友群起撻伐，批評其言論帶有性別與年齡歧視，對公眾人物而言極為不妥。

▲▼劉沛失言。（圖／翻攝自Instagram、Threads／pierreliupei）



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不少網友留言表示震驚與失望，指出「至少之前看他影片給人的印象還不至於這樣，真的是非常失格的示範」、「虧他還是寶可夢小有名氣的YTR」、「明明可以針對個人行為發言，卻要開地圖砲」，更有人直言「身為一個公眾人物貼這個！應該是準備被炎上」。

面對爭議，劉沛今天下午隨即發文致歉，表示：「稍早關於插隊的貼文，讓很多人感到不舒服，我在這裡跟大家道歉。」他說明自己當下因遇到有人插隊產生情緒，才用了不恰當的用語與帶有偏見的說法，強調「這樣的文字在任何情況下都不應該出現」，並承認未能意識到文字的影響力。

劉沛最後承諾將更謹慎處理自己在公開平台上的發言，並再次為造成的不適與不愉快向大眾致歉。此事件也再次引發網友對公眾人物言行責任的關注與討論。

▲劉沛致歉。（圖／翻攝自Threads／pierreliupei）