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阿喜嘆「母親反應變差」走路頻摔！　相約母親健身：希望約定長久

記者顧齊祐／綜合報導

藝人阿喜（林育品）雖然工作繁忙，但仍會和粉絲分享她的日常生活。平時熱愛健身的她，近日在社群平台上透露，媽媽從去年開始會陪她一起健身，並甜蜜告白母親，希望這段陪伴能夠持續下去。

▲阿喜平時喜愛健身。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

▲阿喜平時喜愛健身。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

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阿喜回憶，幾年前外婆過世後，媽媽的狀態變得很差，彷彿世界空了一樣。她提到，有一次媽媽搭客運回家時，下車後沒站穩就直接跪在了水漥裡，還有一次散步時，媽媽也突然摔倒消失在她的視線中。阿喜表示「其實她小時候也是騎腳踏車、打羽球、網球反應力很好的人，現在這樣她自己也嚇的不輕」。

▲阿喜透露，媽媽反應力開始變差。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

▲阿喜透露，媽媽反應力開始變差。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

而到了去年，媽媽決定要改變現狀，於是開始和阿喜一起健身。阿喜分享道「很久沒好好運動的她，剛開始真的好吃力，但這樣持續了一年，現在我們每週一起運動的時間像是我們很私密的小約會」。

▲阿喜每週會與媽媽一起運動。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

▲阿喜每週會與媽媽一起運動。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

最後，阿喜向媽媽表達感謝「小時候你陪我上才藝班，長大我陪你練股四頭的浪漫，很是甜蜜」，並希望這個不成文的約定能夠一直持續下去。

▲阿喜感謝母親，並希望約定能夠一直持續。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

▲阿喜感謝母親，並希望約定能夠一直持續。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

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