頑童MJ116超狂甩尾炫技　大淵見證驚險畫面：差點磨到背！

▲頑童MJ116合體推出新專輯。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

頑童MJ116再次合體推出新專輯《OGS》，新歌〈兄弟們要進城〉要帶領聽眾重返金光閃閃的台北夜世界，住在木柵的頑童MJ116 ，如果要進到台北市區玩，不管怎樣從辛亥或信義都要穿越隧道，讓他們有一種「進城」的感覺，兄弟間常常會問：「今天晚上要不要進城？」這樣揶揄又有趣的說法化成這首歌的靈感，將兄弟間的默契和都市夜生活的暢快表露無遺。

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▲▼頑童MJ116新歌帶領聽眾重返金光閃閃的台北夜世界。（圖／本色音樂提供）



這次MV拍攝點自然也沒離開木柵太遠，平常就很常在網路上看改車影片的大淵私訊邀請完全無私交的改車網紅「玩車日常X PiersGarage」在鏡頭前甩尾，實際拍起來緊張到汗水狂噴，好幾個鏡頭驚險萬分，回想起拍攝當天大淵表示：「真的有好幾次都快磨到我的背了。」小春則說：「不知道是不是太久沒拍這種派對場景MV，意外的覺得有點生疏。」



這首歌也讓頑童回想起求學時的進城行程，大淵透露念書的時候，偶爾會去西門町還有中山跟雙連捷運站附近練舞，有一陣子愛上去網咖，接著去東區派對到深夜然後回家；而小春則笑說自己應該算是微天龍人，因為他從小都是「徒步」去信義威秀看電影，後來成年之後沒想到夜店就開在自己家旁邊，也是走路就可以到。

團名MJ116取自木柵的郵遞區號，比起進城在木柵度過的時刻是更加深刻充滿回憶。大淵表示最喜歡成長的木新路，也很喜歡貓空，心情不好或是閒來無事和朋友們上去晃晃都很開心，直到現在都還是偶會騎車去兜風繞一圈，會有種能重整心情的功能。木柵之於小春的印象，則是剛組團時會從松山騎車去木柵找大淵和瘦子「混」日子，木柵就像是他的第二故鄉。

