罵嘻小瓜不男不女遭炎上回應了！議員落選人「翻字典反擊」：不是反同

記者黃皓瑋／綜合報導

前台中市議員參選人林欣德，日前因批評藝人嘻小瓜（謝紹宸）「男不男，女不女」遭到炎上，對此他昨（15日）發文澄清自己「不是反同」，並翻出教育部字典對該詞彙的紀錄，反擊：「請教育部重編國語辭典呀？」貼文一出再度引發爭議。





▲嘻小瓜（左）遭曾參選議員的林欣德罵不男不女。（圖／翻攝自嘻小瓜Threads）

林欣德日前留言攻擊嘻小瓜：「男不男，女不女，是什麼碗糕？」引發爭議，他昨日則於臉書發文，強調「我不是反同性戀！你（妳）們如何搞跟我一點關係都沒有」，同時也翻出教育部重編國語辭典中，對「男不男，女不女」一詞的解釋：「言行舉止、裝扮和生理性別不合，多含貶義。」並表示：「男不男女不女是什麼碗糕？請教育部重編國語辭典呀？」

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林欣德也表示，當自己帶著家人出門，在公共場所看到同性伴侶的互動時：「牽手沒什麼，但當眾互相舔手、耳鬢廝磨，舌吻調情，不會覺得太過頭了嗎？」並直言：「我就是反胃感到噁心，這就是我真實的感受，我也不會為此發言向任何人道歉！你（妳）因此而不爽是你（妳）個人的事！」

▲林欣德曬出教育部字典的內容。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）



嘻小瓜稍早也轉發該貼文，同時曬出其他酸民的留言：「我其實真的對這個字眼沒什麼感覺了，公開（留言）都可以如此惡意、私訊的更加猖狂，而我每天都在消化這些負面文字，從來不知道我做錯什麼……」同時他也隔空喊話：「同性戀其實不在乎你反不反對，你有你的立場我也有，可是你今天不是反對問題！你今天是跑來我面前罵我、羞辱我，因為你是半個政治人物（落選），所以我才覺得這件事情必須要樹立一個真正的標竿。」

▼林欣德臉書貼文。（翻攝自Facebook／林欣德。如遭刪除請見諒）



▼嘻小瓜Threads貼文。（翻攝自Threads／kuakua_0629）

