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KKBOX風雲榜19日登場！《ETtoday》陪你線上狂歡「夢幻卡司曝光」

▲▼第20屆屆KKBOX風雲榜號召20組來自海內外的優秀音樂人。（圖／KKBOX提供）

▲第20屆KKBOX風雲榜號召20組來自海內外的優秀音樂人。（圖／KKBOX提供）

記者翁子涵／綜合報導

第20屆KKBOX風雲榜將於19日在高雄巨蛋盛大登場，本屆號召20組來自海內外的優秀音樂人，ETtoday也將於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，將同步播出最即時、最精彩的演出盛況，第一時間感受音樂的力量，無論身在何處，只要打開ETtoday新聞雲APP星光雲APP，就能和我們一同參與這場音樂盛典、見證KKBOX風雲榜的魅力，並享受音樂的激情。

▲▼SUPER JUNIOR-L.S.S。（圖／KKBOX提供）

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▲▼SUPER JUNIOR-L.S.S、SUPER JUNIOR D&E將輪番上陣。（圖／KKBOX提供）

▲▼SUPER JUNIOR D&E。（圖／KKBOX提供）

本屆不僅重磅邀請韓國人氣天團 SUPER JUNIOR-D&E以及最新成立的子團體SUPER JUNIOR-L.S.S.將接力開唱，還有金曲歌后蔡健雅助陣擔任風雲大使，領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，更有玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone 一同展現台韓男團大車拚盛況，ETtoday也將於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，粉絲千萬不要錯過。

金曲歌后蔡健雅不僅首次獲得KKBOX年度百大風雲歌手殊榮，更將以「風雲大使」身分首次參加風雲榜，呼應本屆KKBOX風雲榜主題「綻放」，她預告當天將把新作品《不夠善良的我們》原聲帶中，大家喜歡的歌曲與經典曲目重新編排成組曲串燒，勢必讓歌迷大飽耳福。

▲金曲歌后蔡健雅將演繹多首經典歌。（圖／KKBOX提供）

▲金曲歌后蔡健雅將演繹多首經典歌。（圖／KKBOX提供）

本屆典禮可說是眾星雲集，不僅有温嵐、丁噹、高爾宣 OSN、MARZ23、派偉俊 Patrick Brasca、黃偉晉、陳華輪番上陣，人氣夯團美秀集團、芒果醬也將熱血轟炸全場，以《Bunny Girl》創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI、香港全能才子林家謙也將跨海參演，超豪華陣容勢必讓嗨翻高雄巨蛋。

SUPER JUNIOR將以兩組子團體 SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S. 共計5位成員代表現身風雲榜演唱會，而SUPER JUNIOR-D&E 今年1月底才登上高雄巨蛋開唱，這次為兌現對歌迷的承諾，將以海外嘉賓身分力挺KKBOX風雲榜，由利特、神童、始源三人組成的最新子團體 SUPER JUNIOR-L.S.S.也將在本屆風雲榜登台表演，三人都迫不及待再次來到高雄 KKBOX 風雲榜演唱會與粉絲見面。

【 KKBOX風雲榜 鎖定ETtoday全程同步直播 】

《KKBOX風雲榜》播出資訊
播出日期: 2025.04.19（六）
播出時間: 18:00～21:30
播出平台: ETtoday｜新聞雲APP、星光雲APP

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