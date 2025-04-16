邱鋒澤收生日禮「沒訊號」！　黃偉晉狠虧1句話意外成「愛的男男結晶」

▲邱鋒澤和黃偉晉再度合作單曲。（圖／原音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱鋒澤、黃偉晉再度合作推出單曲〈永遠永遠〉挑戰民謠曲風，邱鋒澤透露：「先前偉晉送了一支手機當生日禮物給我，由於打開來沒有訊號，結果下一秒他開玩笑說了一句：『斷訊FOREVER！』讓我在寫歌時啟發靈感，以FOREVER這個字去聯想到『永恆』、『永遠』的概念，再加上記得偉晉說用疊字當歌名很可愛，於是乎歌名就產生了！」兩人也期盼藉由這首歌向歌迷告白，「希望我們兩人組合的音樂能一直陪伴著大家，永不斷訊FOREVER！」

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▲邱鋒澤和黃偉晉挑戰民謠曲風。（圖／原音娛樂提供）



而擅長高音的兩人首次挑戰民謠類型曲風都在音域上跨出新高度，其中黃偉晉高音唱功在這首歌中展露無遺，第一次嘗試民謠風格歌曲的他坦言在錄音過程中一度踢到鐵板，還被製作人兼配唱的邱鋒澤「雕」聲音雕超久，黃偉晉苦笑說：「唱民謠風格的歌真的不容易，錄音過程中彼此花了很多時間去找出彼此適合的聲線，我承認我找超久，還好後來找到了！」

邱鋒澤、黃偉晉在MV化身「歌頌者」，兩人以對唱方式帶出MV劇情中一群朋友出遊露營時傳達出歡喜相聚即是永恆的概念，首次以配角身分參與MV拍攝的兩人不但不以為意，反而開心直呼：「希望以後我們兩人的MV都比照這次辦理！」原來過往在MV裡總是扮演主角的兩人都得在天還沒亮時就起床妝髮，這次改當配角後反而可以下午才進棚化妝，讓兩人當下都跟經紀人建議：「以後MV都找人來演比較好！」

提及跟朋友一起露營或是出遊的經驗，邱鋒澤難忘人生第一次跟朋友出國就是畢業旅行時跟同學去泰國玩，「大家一起出國吃吃喝喝，還去玩GO CAR，晚上還一起喝酒聊天抬槓，很難忘的旅遊經驗！」而黃偉晉則透露自己從未跟朋友一起出國旅行過，「印象中是完全沒有，反正就是約不到要一起出國玩的局，反而在台灣還有跟朋友一起去秀姑巒溪泛舟旅行，希望下次能在五堅情都沒工作的狀況下，一起約到國外旅行！」

