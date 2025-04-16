記者黃皓瑋／綜合報導

馬來西亞網紅黃潔琪（Miko）有著亮麗外表與魔鬼身材，曾發行寫真集並來台宣傳。經常透過社群平台分享生活的她，日前自曝在酒店內遇到「靈異事件」，讓洗澡洗到一半的她，嚇得披著毛巾就衝出去求助，她也透露師傅進房內察看後的反應：「感覺他看到了什麼。」

▲黃潔琪。（圖／翻攝自IG／mikowong）

黃潔琪14日在IG寫下：「他們說清明節拍節目都會遇到些無法用科學解釋的事情！嗯，我印證了這說法。」同時附上影片說明。她透露自己近期拍攝節目時，在下榻的酒店房間內弄丟一瓶護髮素，因為找了2天仍然找不到，最後只好再買一瓶新的。

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然而在這之後的某天凌晨，她拍攝結束後因太過勞累直接回房內洗澡時，發生了離奇的事件：「我洗澡洗到一半的時候，看到了那個遺失的conditioner（護髮素）。」她透露那瓶護髮素就出現在淋浴隔間的地板上，但她進去洗澡時卻根本沒有看到，詭異畫面讓她嚇得連忙向一起拍攝節目的師傅求助：「他（師傅）拉開那個窗簾一看，這時候沒有說話，但是他的表情還有所有的東西，讓我感覺到他是看到了些什麼。」之後師傅則在房內放了3枚銅錢與2根羽毛。

▲黃潔琪自曝遇上靈異事件。（圖／翻攝自IG／mikowong）

黃潔琪解釋，她這段時間裡並沒有請清潔人員打掃房間，因此應該不是清潔人員幫忙整理的。她也直呼在後續的幾天裡，每次進到浴室都緊盯著那瓶護髮素，也不敢把它丟掉：「就怕丟了它又再出現，我會崩潰！！！」

▲黃潔琪曾推出寫真集並來台宣傳。（圖／經紀人提供）



▼黃潔琪IG影片、貼文。（IG／mikowong）

