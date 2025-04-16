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葉童「被拽下車」上熱搜發聲了！　親還原真相：眼睛看到的不是全貌

記者黃皓瑋／綜合報導

62歲的香港女星葉童近期參加《乘風破浪的姐姐6》，以成熟魅力吸引了許多粉絲，日前陸網流傳她疑被粉絲拉下車的影片，「葉童被瘋狂粉絲拽下車」一詞還一度登上微博熱搜，掀起議論。不過她稍早對此發聲，強調對方並未將她「拽下車」，也親自還原真相，喊話：「有時眼睛看到的並非事實的全貌。」

▲▼葉童。（圖／翻攝自微博）

▲▼「葉童被瘋狂粉絲拽下車」一詞登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

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▲▼葉童。（圖／翻攝自微博）

葉童今（16日）在個人微博發文，感謝大家對她的關心，同時澄清自己沒有被拽下車，而是因為被粉絲說的話所感動，而主動走下去與對方擁抱：「她說：『葉童我跟你一樣大，我不知道這次怎樣買票，我就只能在這裡等，我喜歡你好多年我終於見到妳了。』」

▲▼葉童。（圖／翻攝自微博）

▲葉童下車與粉絲擁抱。（圖／翻攝自微博）

葉童透露事後工作人員有與該名粉絲溝通，對方也為自己脫序的行為道歉，並且沒有再出現過度激動的表現。她也強調：「不理智的言行不可取，但也希望大家不要只是看圖或看影片​​說話，有時我們眼睛看到的並不是事實的全貌。」

►原影片點這裡

葉童微博全文

謝謝大家的關心，我沒有受到驚嚇，大家距離較遠，沒有聽到那位熱情的影迷對我說的話，其實不是她把我拽下車，是我因為被她對我說的話感動了我才走下去和她擁抱的。她說：「葉童我跟你一樣大，我不知道這次怎樣買票，我就只能在這裡等，我喜歡你好多年我終於見到你了」。

工作人員將我保護得很好，也有人看到後第一時間拍攝記錄，也感謝他們在阻擋的同時沒有傷害我的影迷。事後工作人員與她溝通，她也真誠道歉，再也沒有過度激動的行為。不理智的言行不可取，但也希望大家不要只是看圖或看影片​​說話，有時我們眼睛看到的並不是事實的全貌。

感謝影迷們一路以來對我的支持和喜愛，讓你們擔心了

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