HIGHLIGHT拿回商標！相隔9年「以BEAST」回歸　粉絲演唱會淚崩

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團HIGHLIGHT宣布，以出道初期的原團名「BEAST」發行新歌〈Endless Ending（없는 엔딩）〉，這也是他們睽違9年再度以此名義回歸，讓鐵粉們十分感動。

▲▼HIGHLIGHT相隔9年以原團名BEAST回歸。（圖／翻攝自Instagram／highlight_auent、YouTube／OFFICIAL HIGHLIGHT）



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新曲〈Endless Ending〉是一首感性抒情曲，描寫離別後的後悔與懷念，HIGHLIGHT以細膩的情感演繹，搭配融合的音色，再次展現堅強音樂實力。這是自2016年以BEAST名義推出正規專輯《Highlight》後，團體首次以BEAST回歸舞台，此舉也象徵著HIGHLIGHT與死忠粉絲之間深厚的羈絆。

先前HIGHLIGHT為紀念出道15週年，於去年10月向粉絲宣布取得「BEAST」商標使用權一事時表示：「關於商標使用的協議，其實我們很早以前就一直在討論了。與當初離開前公司時的情況相比，大眾的觀念已有不少改變，再加上近來也有其他團體成功取得商標權的好例子，我們也小心翼翼地提出了意願，並且獲得了正面的回覆，才能順利推進這件事。」

HIGHLIGHT 補充：「最重要的是，我們覺得粉絲應該會最開心，所以我們在正式宣布前就非常興奮、期待，真的很想知道大家會有什麼反應。結果公布那天好像是香港 KCON 結束後的隔天還是隔兩天，看到粉絲比預期更感動、更開心，讓我們也覺得非常欣慰。」

團員們還透露：「這也是我們相隔7年以BEAST這個名字與大家打招呼，演唱會第一天一開口打招呼，大家都忍不住哽咽，粉絲也一樣，能在這樣特別的日子，因為這樣正面的理由而感動流淚，我們真的覺得很幸福。」