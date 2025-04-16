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李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

楓流麻辣燙開店初期，李唯楓常駐店裡參與銷售。（翻攝自李唯楓IG）

圖文／鏡週刊

當初李唯楓在準備開「楓流麻辣燙」時，他對合夥人P先生誇口靠著自己的超人氣名人光環，更可成為店裡的活廣告，也會邀其他大咖明星好友助陣，讓餐飲品牌強力曝光。不僅如此，李唯楓更許下宏願，只要新竹總店成功，未來更可在台北、台中等地開設分店，目標是成為連鎖名店。

李唯楓嘴中規劃的藍圖，充滿美好未來。結果P先生才與李唯楓見面4次，就被開門見山問道：「要不要合作？」P先生就此相信了李唯楓的計畫，因此雙方合股開店。除了說好他跟李唯楓各出200、100萬，之後雙方再各自釋出10％的技術股分給賴男，資金也都匯到賴男旗下公司，3人成了合夥人，沒想到卻是幻滅的開始。

首先關於麻辣燙的湯頭，李唯楓對外聲稱以家傳的辣椒醬為開端，研發出3款經典湯頭，結果根本就是P先生自己經過3個月研發及嘗試才調配出的；等到「楓流麻辣燙」於2021年11月9日風光開幕，李唯楓親自站台，但邀來的明星好友只有蘿莉塔而已，與他之前所言相差甚大。

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▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲李唯楓（中）認為靠著自己的名人光環可成為活廣告，「楓流麻辣燙」開幕當天只請到蘿莉塔（左二）助陣撐場。（翻攝自蘿莉塔臉書）

開幕前3個月，P先生每天在店裡打理業務，一天業績約2、3萬元，至少還能支付管銷費用；之後P先生因眼睛受傷休養，因此將店交給賴男管理。休息一段時間後，P先生回到店裡，發現竟轉盈為虧，他向賴男要求看損益表時，對方卻一堆藉口，且經營狀況百出，不但帳務不清，拿不出會計憑證，也付不出給廠商的費用。對照李唯楓對外控訴賴男一直拿不出帳本、稱公司仍虧錢；後來看到帳後又發現亂七八糟，自己遲遲拿不到錢，一切互有呼應。

雪上加霜的是，向本刊控訴被李唯楓的P先生除了血本無歸，另個賴姓男合夥人更聲稱為了「楓流麻辣燙」正常營運，已墊付100萬元，要求P先生還款，對此，P先生只能吞下，再付100萬元給賴男。

之後在一次電話會議中，李唯楓對P先生說：「關於未補足（原先說好出資100萬元）的金額部分，我要跟你道歉，我還是希望讓『楓流』繼續營運。」李唯楓甚至另找了另外一位N姓友人出資80萬元，只是店內仍因虧損連連仍關門收場。

社群名為coke的李唯楓受訪稱投資40萬元，但其實原先答應P先生的投資額是100萬元，最後還被發現40萬元早已匯出。（當事人提供）

▲社群名為coke的李唯楓受訪稱投資40萬元，但其實原先答應P先生的投資額是100萬元，最後還被發現40萬元早已匯出。（當事人提供）

與李唯楓合作，最後生意失敗還欠債，P先生冷靜思考後，認為李唯楓才是壓倒他的最後一根稻草，讓他的生活一片混亂，不但失婚、 負債及嚴重失眠，也因為此次失敗，讓他痛苦萬分，不敢再相信人，因為人心太可怕。

總結下來，與李唯楓共同投資麻辣燙的P先生接受本刊專訪，訴說他與李唯楓及賴男的交手過程，從聽信李唯楓畫的大餅，編織出餐飲事業的偉大夢想，決定合資創業，最後發現被騙、賴男問題重重之外，自己還舉債度日，現在口袋裡連500元都拿不出來。P先生說：「我真是眼睛瞎了，才會識人不清。」


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