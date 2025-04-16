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《地娛室》羅PD搭機英勇事蹟曝光！　「全身阻擋發酒瘋乘客」

記者張筱涵／綜合報導

「羅PD」羅暎錫是南韓知名綜藝導播，曾製播過《兩天一夜》、《新西遊記》、《Biong Biong地球娛樂室》和《姜食堂》等節目，在台灣也擁有高人氣，近日因一段飛機上的暖心舉動再次獲得網友讚賞。

▲▼羅PD。（圖／翻攝自Instagram／15ya.baby）

▲羅PD。（圖／翻攝自Instagram／15ya.baby）

據《SPOTV News》16日報導，羅暎錫於3月31日搭乘大韓航空濟州飛金浦的航班時，親自阻止了一名醉酒乘客的突發行為，並暖心安撫機組人員，展現極高的公德心與素養。

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這段事蹟最早由YouTube頻道《Channel 十五夜》的一位觀眾留言曝光，該留言寫道：「PD大人，3月31日濟州飛金浦航班上，您用身體擋下了醉酒乘客，還對空服員說辛苦了，真的非常感謝您。」該網友表示，因擔心私訊不易被看到，特別在影片下方留言致謝，並承諾未來若再目睹類似美談，將繼續公開分享。

羅暎錫PD向來以正面形象深受觀眾喜愛，先前與申元浩、李祐廷、李明漢等「Egg Is Coming」創作團隊一同捐出韓幣5000萬元（約台幣125萬元），協助山火災區重建，而這次機上主動挺身而出的善舉，更讓他被讚譽為「美談製造機」。

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