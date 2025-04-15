今年第1部滿分神片！麥可·B·喬丹浴血槍戰　《罪人》影評封「年度最佳」

記者蕭采薇／綜合報導

由《黑豹》金獎名導萊恩庫格勒推出全新動作驚悚鉅作《罪人》，找來第五度合作的性感男神麥可·B·喬丹主演，挑戰1人飾2角。該片日前媒體評價解禁，竟在爛番茄影評網上獲得破天荒的100%完美分數，目前累積近50篇影評皆給出滿分。

▲麥可·B·喬丹在《罪人》一人分飾兩角，連在紐約首映會都要搞雙胞。（圖／華納提供）

性感男神麥可·B·喬丹在新片《罪人》分飾一對兄弟，在片中渾身浴血大戰吸血鬼，大秀精壯身材以外，他所飾演的兩個角色也分別與女星海莉史坦菲德、烏米馬薩庫有不少感情戲，可說是讓觀眾大飽眼福。

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▲麥可·B·喬丹在《罪人》一人分飾兩角，分別與女星海莉史坦菲德、烏米馬薩庫有不少感情戲。（圖／華納提供）

曾演出多部驚悚片的男星傑克歐康納也在《罪人》扮演要角，帶來令人窒息的壓迫感。日前在倫敦首映會上，演員的出色表現獲得多位影評盛讚，給出好評：「《罪人》是大師等級，麥可·B·喬丹太出色，傑克歐康納詭異地恰到好處，海莉又壞又迷人。」美媒《The Wrap》更形容「這部片驚悚、深刻、動人又大膽，可能是萊恩庫格勒生涯顛峰之作。」

▲海莉史坦菲德難得演出反派。（圖／華納提供）

除了演員表現驚人以外，導演萊恩庫格勒也在《罪人》拍出一顆獲影評讚賞「影史留名」的畫面。長達五分鐘的鏡頭畫面穿梭於舞池，當代街舞、芭蕾、嘻哈舞、爵士舞及非洲傳統舞蹈接連登場競技，同時配樂更在樂壇新星邁爾斯卡頓獻聲下，將藍調、搖滾、電子樂、傳統民謠、打擊樂等多種樂風共冶一爐，彷彿帶領觀眾穿越時空。《Screen Rant》更驚呼「那顆長鏡頭看得令我屏息，《罪人》絕對是今年至今最佳電影」《罪人》將於4月17日全台上映。