宥勝捐百萬粉專彌補　李明川傻眼砲轟「哪招？什麼皇帝心態？」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人宥勝2023年被指控猥褻女助理，隨著官司告一段落，他7日重啟YouTube頻道，高調拍片宣布復出的舉動掀起外界討論，今（12）日更大動作發聲明，表示不再以「宥勝」名義參與活動，並將名下的社群帳號全數「捐出」，內容曝光後再度引發熱議，除了藝人隋棠公開砲轟，知名造型師李明川也直言「什麼皇帝心態？」

▲宥勝高調復出，引發輿論抨擊後，道歉宣布退出公眾視野。（圖／翻攝自宥勝臉書）

宥勝原本透過影片公開復出計畫，未料反應相當負面，他立即刪除並發表聲明止血，強調未來將退出公眾視野。他表示自己所經營的Facebook、Instagram與YouTube頻道，將轉交由性別、心理與教育專業者接手管理，他強調目前粉絲專頁仍有120萬人追蹤，其中高達76%為女性，因此「相信這個平台能繼續為性平教育盡一份力」。

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▲李明川砲轟宥勝「捐帳號」行為。（圖／翻攝自李明川臉書）

不過宥勝這番舉動未能平息爭議，反而引來更多批評。知名造型師李明川公開發文質疑：「捐帳號是哪招？到底你哪位？是什麼皇帝心態？」他直言復出這件事應該是「默默離開、好好反省」，不應再藉由任何方式重新出現在公眾面前，否則恐對曾受傷的人造成二次傷害。