《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

記者黃皓瑋／綜合報導

39歲的南韓女星金國熙（音譯，김국희）是舞台劇演員出身，近年也活躍於電視及電影，近期她則在影集《苦盡柑來遇見你》，飾演為主角女兒「金明」提供援助的大學教授。日前她擔任綜藝節目嘉賓，自曝曾失手用菸頭燙宋慧喬的經歷，引發關注。

▲金國熙曾客串《苦盡柑來遇見你》。（圖／翻攝自IG／cookiekiku）

金國熙近期受演藝圈好友張鉉誠邀請，作客節目《摯友紀錄片─4人餐桌》（절친 토큐멘터리 - 4인용식탁），節目中她談到與宋慧喬合拍的新片《黑祭司2：闇黑修女》，透露曾不小心對宋慧喬做出失禮的行為。原來2人在片中有1場抽菸戲碼，在拍攝結束後要將菸熄掉時，由於用來熄菸的紙杯口徑太小，金國熙竟不慎將菸頭直接觸碰到宋慧喬的手背。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金國熙自曝不慎用菸頭燙到宋慧喬的手。（圖／翻攝自YouTube／채널아하：채널A Health & Asset）

金國熙的爆料讓張鉉誠驚訝地張大嘴，直呼「妳瘋了嗎」，引發全場爆笑。金國熙也回憶自己當下非常驚慌，連忙檢查宋慧喬手部的情況，坦言如果當時宋慧喬的手發紅、起水泡，自己一定會感到非常內疚，所幸對方並沒有因此而受傷。

▲宋慧喬與金國熙合拍新電影《黑祭司2：闇黑修女》。（圖／翻攝自IG／kyo1122）

▼《摯友紀錄片─4人餐桌》YouTube片段。（影／YouTube／채널아하：채널A Health & Asset）

