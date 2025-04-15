《哈利波特》影集版選角出爐！J.K.羅琳打破20年規則　石內卜由黑人男星飾演

記者蕭采薇／綜合報導

哈利波特原創影集，由原著作者J.K.羅琳擔任監製，15日公布卡司。據悉J.K.羅琳曾表示《哈利波特》中英國籍的角色，都將由英國演員飾演。不過這回她也打破自己20年前訂下的規則，由美國演員約翰李斯高（John Lithgow）飾演阿不思鄧不利多，此外另一名要角教授石內卜，則由非裔男星帕帕艾西杜（Paapa Essiedu）出任。

▲《哈利波特》影集版，約翰李斯高將飾演「霍格華茲校長」阿不思鄧不利多。（圖／Max提供）

曾獲的艾美獎、2東尼獎和奧斯卡獎入圍的約翰李斯高，將飾演霍格華茲校長阿不思鄧不利多（Albus Dumbledore），珍娜麥提爾（Janet McTeer）將飾演「麥教授」麥米奈娃（Minerva McGonagall），非裔男星帕帕艾西杜將飾演賽佛勒斯石內卜（Severus Snape），尼克佛洛斯特（Nick Frost）將飾演魯霸海格（Rubeus Hagrid）。上述所有演員將成為影集固定班底。

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▲《哈利波特》影集版，非裔男星帕帕艾西杜將飾演賽佛勒斯石內卜。（圖／Max提供）



此外，小說第一集中的關鍵角色「奎若教授」（Quirinus Quirrell），將由盧克薩隆（Luke Thallon）飾演。而五度英國電影學院獎得主保羅懷特豪斯（Paul Whitehouse），將飾演霍格華茲的管理員阿各飛七（Argus Filch）。

▲珍娜麥提爾（Janet McTeer）將飾演「麥教授」麥米奈娃。（圖／Max提供）

節目統籌及監製法蘭西斯卡加德納（Francesca Gardiner）表示，很高興向大家宣布《哈利波特》影集最終卡司。而部分集數的導演兼監製馬克梅羅德（Mark Mylod）則表示：「非常開心能與如此才華洋溢的演員們攜手合作，我們等不及見證他們如何為這些深受粉絲喜愛的角色注入全新生命。」

▲《哈利波特》小說第一集中的關鍵角色「奎若教授」，將由盧克薩隆飾演。（圖／Max提供）



該影集將忠實改編原著作者及影集監製 J.K. 羅琳（J.K. Rowling）備受喜愛的《哈利波特》系列小說，並將由備受期待且才華洋溢的卡司陣容領銜引領新一代的粉絲，其中充滿了超過 25 年來備受哈利波特迷熱愛的奇幻細節與受歡迎的角色。探索巫師世界各個角落的同時，每季都將把哈利波特內容和它不可思議的冒險旅程帶給全新的觀眾與忠實的粉絲們，並將於Max全球獨家上線。

▲《哈利波特》影集版，尼克佛洛斯特（Nick Frost）將飾演魯霸海格（Rubeus Hagrid）。（圖／Max提供）