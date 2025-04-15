THE BOYZ善旴捲人品爭議！　長文4次致歉：會努力證明不是那樣的人

記者張筱涵／綜合報導

韓團THE BOYZ成員善旴近日陷入「人品爭議」風波，尤其在NaNa發聲後，再掀熱議。而他在14日發表長文，向粉絲與大眾致歉，表示將正視外界批評，未來會以實際行動證明自己並不是外界所誤解的那種人：「再次為我不成熟的應對所帶來的不適與傷害，向所有人真誠道歉。」

▲THE BOYZ成員善旴。（圖／翻攝自Instagram／sunwoo）



事件起因於一段在社群流傳的影片，善旴3月28日在參與廣播節目後搭乘電梯時，發現耳機掉落並大喊「我的AirPods」，隨後由保鑣撿起交還，引發網友質疑其態度傲慢、缺乏禮貌。藝人Nana也在該影片下留言「應該要被罵一下」，隨後更回應粉絲留言「看一就知十」，使爭議升溫。

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面對事件發酵，善旴曾在粉絲平台上喊冤表示：「難道我會在一堆粉絲面前瘋了似地叫保鑣幫我撿耳機？適可而止吧，不說出口我會憋壞。」所屬公司IST娛樂13日發表聲明致歉，承認未妥善管理藝人相關行為，並強調公司與善旴皆在冷靜反省。

善旴14日深夜再次寫下長文，親自為自己未成熟的應對與失當行為道歉。他表示自己不是為了求原諒，而是認知到若有人因此對他產生負面觀感，那就代表自己真的該反省，未來將努力證明自己是重視人與人關係、真誠對待他人的人。

▲善旴發文致歉。（圖／翻攝自Instagram／sunwoo）



【善旴道歉全文翻譯】

大家好，我是THE BOYZ的善旴。

我反覆思考著，要怎麼表達出我真實的想法與心情，也擔心自己是否帶著不夠真誠的心寫下這段話，所以這篇文章來得太遲了，對此深感抱歉。

首先，我想大家一定感到疲憊了。我一直不斷地反省自己的言行與過失。

由於我個人的想法與不夠理性的言行，導致原本想傳達的意思被曲解，即使我並無惡意，也因為情緒而表達不當，使得大家不得不如此感受，我為此致上最深的歉意。

這並不是為了草草了事而寫下的道歉。我因為自己的不足，未能一開始就成熟地應對，為了防衛那些越線的批評而說出傷害大家的話。

我並非要祈求原諒，也不是要辯解冤枉，而是要先承認——如果有人因此這樣看我，那麼我也許真的讓人覺得我是這樣的人。我會努力證明，我不是那樣的人，而是一個重視人與人之間關係與心意的人。即使花上時間，我也會向大家與自己證明這一點。

最後，我想把這篇文章，獻給批評我、因我的行為感到不適而受傷的人們，也獻給所有愛護我的人。希望這篇文字能毫無誤解地傳達我的心意。

再次為我不成熟的應對所帶來的不適與傷害，向所有人真誠道歉。

也特別向一直愛著我的THE B們，說聲真的對不起。

——善旴 敬上