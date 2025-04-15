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《三個傻瓜》首改編音樂劇「5月北中南巡演」　大霈處女秀遇難關

記者黃庠棻／台北報導

5月初即將首演的音樂劇《三個傻瓜》，是該同名電影首次授權改編為音樂劇，距離演出只剩不到一個月，果陀劇場近期陸續推出兩首主題曲，讓劇迷搶先聽。

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

音樂設計丁乙恆為該劇量身打造21首曲子，預計曝光的兩首主題曲〈Be Water My Friend〉及〈傻傻愛上他〉完全融合「搖滾系」楊奇煜、「空靈路線」李霈瑜（大霈）、「台語掛」蔡昌憲以及「美聲派」張郁婕與竺定誼的聲線。

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▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲李霈瑜為音樂劇《三個傻瓜》錄製主題曲。（圖／果陀劇場提供）

〈Be Water My Friend〉像沐浴在水中的友誼，〈傻傻愛上他〉四部和聲唱出你我對於追求熱愛的事物不確定性，在這兩首當中，都可一窺音樂設計在這齣劇的靈活表現。2025果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》5/2到6/15台北、台南、高雄、台中巡迴上演，主題曲搶先聽請上果陀劇場YouTube欣賞。

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲楊奇煜為音樂劇《三個傻瓜》錄製主題曲。（圖／果陀劇場提供）

從主持人到歌手的身分，李霈瑜（大霈）為自己的演藝生涯開外掛，首次挑戰音樂劇演出，至今已經排練近兩個月，她日前進錄音室唱音樂劇主題曲感覺像是在闖關一樣，直呼「我們四個聲線和音色都各有特色，錄製的過程有一些無法駕馭的高音，在老師的鼓勵和一些調教方法後，居然突破了原本歌唱的坎！原來一切困難都是有破解法的啊！」

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲蔡昌憲為音樂劇《三個傻瓜》錄製主題曲。（圖／果陀劇場提供）

對於上週剛完成的整排，李霈瑜表示還有很多段落的銜接跟節奏，是原本沒有預期的，這些不甚熟悉的部分，暫時先給自己打55分。至於在不到一個月就要上台正式演出，直呼「心情，一樣是誠惶誠恐！」

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

果陀劇場在知名電影《三個傻瓜》授權的改編下，將為台灣劇場帶來耳目一新的藝術饗宴。這部30多國熱映，創下超過1億3000萬美元的票房佳績，笑中帶淚充滿反思的人生喜劇，16年前掀起全球熱潮，迴響至今。

特別主演聶雲將詮釋劇中一位傳統領導思維的學院院長，他表示「這不是重拍，是全新的製作。導演跟音樂上都有重新的想像跟製作。所以我選擇不去看電影版本，因為我怕看太多了，會想要模仿而被影響。」而蔡昌憲則是確定接演後看了電影版本感到相當感動，劇中他將詮釋一名新生的角色，在求學與追求夢想的道路上感到懷疑，卻在兩位好友的支持下，做出決定選擇所愛。

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

蔡昌憲表示「戲中感受到大家是有共同目標、一起要做件大事，這個感覺很好。」，這次劇組的演員也都是第一次合作，非常有新鮮感，這種身歷其境的感覺更是超越電影版，他笑說「最特別的是，我跟另外二傻楊奇煜跟竺定誼口頭自創的擊掌打招呼的動作，竟然在還沒有排練的狀況下，順利地一次到位做出來，我們三人都非常驚喜跟興奮，若有似無的友誼就像水一樣，漸漸地建立起來，相當期待舞台上的共同表現。」

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

與果陀劇場合作超過15年的陳大天，這次在音樂劇《三個傻瓜》裡也將有一段個人solo，音樂設計丁乙恆結合他的演唱技巧，為此量身打造一首專屬於他的b-box結合演唱與饒舌的個人主題曲，一開始得知要演唱這首歌時，他腦筋一片空白，坦言「後來覺得乙恆老師真的太懂我了，根本是為我的『嘴』量身打造，就像是某種附身一樣，做出了一首專屬的暢銷單曲。」

演出在即，陳大天自曝現在的心情就像「泡麵剛泡三分鐘一樣的熱、燙，但還沒完全熟，不過香味已經撲鼻而來。」相當期待觀眾聞香而來「我最期待的是台下觀眾真的笑出來，或在某些時刻靜下來、找到共鳴的那幾秒，那一刻，我們才會知道『這個故事，真的活起來了。』」

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《三個傻瓜》即將在5月初巡迴開演。（圖／果陀劇場提供）

音樂劇《三個傻瓜》由果陀劇場導演梁志民、編劇與作詞許弘蔚、音樂設計丁乙恆，偕同楊奇煜、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、竺定誼、陳大天、張郁婕，及特別主演聶雲，率音樂劇菁英們全新歌舞熱力展現。果陀華文音樂劇《三個傻瓜》世界首演從台灣開始，帶領你我找回屬於自己的原廠設定。

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