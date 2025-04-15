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《墨雨雲間》綠葉演員爆紅！登浪姐6「一把抱起侯佩岑」互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

中視八點檔近來熱播古裝劇《墨雨雲間》，除了主角吳謹言、王星越演技吸睛，劇中綠葉演員張小婉、管樂也挾高人氣，兩人劇中飾演陳喬恩安插在吳謹言身旁的丫鬟，故意要跟吳謹言作對，但兩人使壞卻不惹人厭，為戲增添喜感，就連兩人拍戲時的幕後花絮曝光在「中視戲劇粉專」，短短7天就破222萬次觀看。

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

張小婉、管樂是大陸喜劇演員，近來兩人也參加陸綜《乘風2025》（浪姐6），其中管樂還與侯佩岑、鄧萃雯組隊，節目中管樂展現熱情活力，為了拉票，一把抱起侯佩岑，讓大夥兒看得又驚又叫，接受訪問時管樂也提及，侯佩岑有著可愛的幽默，相處後覺得她很隨和，侯佩岑也說和管樂初見面時，就被她的十八般武藝所驚豔。

▲《墨雨雲間》張小婉(左)、管樂飾演的丫鬟相當吸睛。（圖／中視提供）

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▲《墨雨雲間》張小婉（左）、管樂飾演的丫鬟相當吸睛。（圖／中視提供）

過去張小婉、管樂也曾一起接受王偉忠的節目訪問，兩人以「小婉管樂、興高采烈」作為介紹的slogan，兩人2014年認識，在同一個劇組表演音樂劇，小婉是女一號，管樂則是群舞演員，後來2017年參加綜藝節目海選，才開始搭檔，彼此個性互補、一拍即合，很能接收到對方的笑點，就連王偉忠都說「千旦好找、一丑難求」，要演喜劇其實很難。

▲《墨雨雲間》張小婉(右)、管樂飾演的丫鬟相當吸睛。（圖／中視提供）

▲《墨雨雲間》張小婉（右）、管樂飾演的丫鬟相當吸睛。（圖／中視提供）
訪談過程中，管樂覺得張小婉個性堅韌，每當排練感到疲憊時，對方永遠到最後時刻都還有一股勁；張小婉則形容管樂是一個非常神奇的女孩，好友的笑點是世界上都沒有人會出現的，而兩人都是家中的獨生女，因為工作成為閨蜜，互認彼此就是一輩子的親人，感情相當好。

事實上，管樂第一次拍戲竟是到台灣拍電影《西遊記女兒國》，大約拍攝一個月，讓她印象最深的就是便當很好吃，至今都仍記得大豬排咬起來一口爆汁。張小婉、管樂參與演出的古裝劇《墨雨雲間》週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

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墨雨雲間, 王星越, 吳謹言, 張小婉, 管樂

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