台4啦啦隊跳到一半「音響壞了」！真實臨場反應全被拍 網：夠專業

記者潘慧中／綜合報導

「浪LIVE電豹女」是桃園台啤永豐雲豹的專屬啦啦隊，官方帳號不時會上傳她們的演出影片。近日格外引起討論的是，當她們在某活動表演到一半，音響無預警壞了，但女孩們依然處變不驚的應對方式，讓大批粉絲直誇：「夠專業！」

▲電豹女在台前表演。（圖／翻攝自Instagram／leopardgirls_official）



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畫面中，可以看到有4名電豹女正在台前跳舞，穿著紫白相間的制服，短版上衣、高腰迷你裙的搭配動感又俐落，並且一邊跟著音樂旋律，一邊喊出活力十足的聲音。

▲電豹女活力十足。（圖／翻攝自Instagram／leopardgirls_official）



沒想到，此時突然出現突發狀況！當4名電豹女以背影示人跳舞時，音樂旋律突然停了，音響疑似故障，但她們完全沒有露出慌張神情，反而自行接著唱下去，完成一場專業的演出。

▲▼音響突然壞了，電豹女保持冷靜完成表演。（圖／翻攝自Instagram／leopardgirls_official）



這4名電豹女的臨場反應吸引不少網友留下比大拇指的圖案，紛紛被留言直誇：「無縫接軌的自帶音樂，真的很厲害」、「音樂沒聲音也不影響表演」、「而且拍子很準！」

▲電豹女的臨場反應備受讚美。（圖／翻攝自Instagram／leopardgirls_official）