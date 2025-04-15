記者黃皓瑋／綜合報導

43歲的美國女星兼企業家可莉希勒（Clea Shearer），曾主持Netflix《收納人生》等家庭收納實境秀，獲得大批觀眾喜愛。她在2022年時證實罹患乳癌，歷經了7次手術後宣布恢復健康，然而近期她卻突然自曝要第8次動刀，接連不斷的手術讓她苦喊「不再抱太大希望」。

▲可莉希勒主持家庭收納實境秀走紅。（圖／翻攝自IG／cleashearer）

可莉希勒2022年3月檢查出罹患乳癌第2期，在經歷化療與6次手術後，於同年11月宣布清除癌細胞，並在去年（2024）進行了1次乳房重建手術。據外媒《People》報導，去年結束第7次手術的她，曾開心表示自己完成了「最後1次手術」，不料今年1月她接受例行性檢查時，卻被醫師告知需要再進行1次手術。

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▲可莉希勒2022年罹癌，歷經多次手術後康復。（圖／翻攝自IG／cleashearer）

可莉希勒透露，醫師發現她胸部的切口處裂開，裂痕直達乳房的填充物，為了確保沒有發生感染，因而需要動手術切開查看狀況。對此她表示，雖然她一直都適應得很好，但突如其來的手術消息仍讓她措手不及，她也坦言不會再像上次的手術一樣，對「不用再動刀」抱有太大的期望。