獨／張雅琴學霸兒拒當學弟　錄取7名校選U C L A攻讀研究所

記者葉文正／台北報導

年代當家主播張雅琴平日雖忙於工作，每日的晚間新聞更是兵家戰場，不過她今日透露，愛兒大衛，申請了多家美國大學研究所後，錄取哥倫比亞，賓大，西北，約翰霍普金斯，密西根安納堡，柏克萊，U C L A等名校，最後大衛選擇了加州大學洛杉磯分校U C L A，張雅琴笑說：「真的沒少操心過，我要陪他去開學還不斷被勸退。」讓她還在掙扎要不要陪兒報到。

▲張雅琴(右)時常訪問重要政治人物與名人。（圖／翻攝張雅琴臉書）

張雅琴對兒子大衞引以為傲，「雖然兒子確定婉拒當我的學弟（哥倫比亞大學），理科男的天空，哥大，賓大，西北，約翰霍普金斯，密西根安納堡，柏克萊，U C L A，即使有的有獎學金，他還是選擇了加州陽光，我投柏克萊一票，他選擇了另一個，他仔細研究了教授跟課程，但我尊重他的決定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張雅琴(左)愛兒大衛即將到美國念研究所，當媽媽的她也是獻上祝福。（圖／翻攝張雅琴臉書）

張雅琴透露：「大衛是念工程科系，可能和半導體有關聯，我不太確定要看他的興趣啦，孩子都有自己的想法，我覺得做父母就是支持然後尊重，我覺得因為理科可能是要考慮到課程還有教授。」但大衛沒有選哥大，張雅琴認為的確難免小小可惜，但是這是他的人生，他要怎麼走他自己會想清楚，她也提到大衛對金融也有興趣，不排除多方發展。

談到愛兒的一路成長，張雅琴也感性表示：「哪個父母不操心，我對於兩個小朋友都是跟所有的父母一樣，該操心的都沒有少過，哈哈哈，人生的課題就是這樣，當父母不容易，然後你要學習放手，讓他們高飛也是一個挑戰。」

雖然張雅琴口口聲聲說要放手，但她透露：「大衛入學的時候，我說比照姐姐我會陪他去，他說不用他說他自己可以弄好，我是看情況，還是會想陪他去，只是不斷被勸退。」說要放手仍是放不下愛兒的手。

張雅琴對兒子的期許也很簡單：「就希望他們好好求學，然後好好作為一個對社會有貢獻的人。哈哈，所有父母都是這樣吧。」一語道盡天下父母的願望與期待。