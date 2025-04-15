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阮經天、陳以文、王淨「深夜現蹤西門町拍戲」！臨演8hrs酬勞曝光

周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

▲本月8日深夜11點多，身穿道具服裝的王淨現身西門紅樓廣場拍攝。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

金馬影帝阮經天今年2月被CTWANT時報周刊直擊復工，與陳以文投入新戲《沉默的審判》的拍攝。近日，本刊記者再度目睹該劇組在台北市西門町如火如荼地拍攝中，卡司陣容包括王淨、傅孟柏等人，堪稱眾星雲集。雖然拍攝時間在深夜，不過因為西門町向來人潮眾多，社群網路上已經有不少網友分享拍攝過程，更令人期待該影集最後會如何呈現。

周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

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▲雖然選在鬧區，但王淨大多在帳篷中拍攝。（圖／本刊攝影組）

周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

▲或許是厚重的背心太熱，王淨喊卡就在一旁猛吹電風扇。（圖／本刊攝影組）

據了解，當天在西門町拍攝的劇組，是《周處除三害》導演黃精甫的新作《沉默的審判》，卡司再度找來阮經天與王淨搭檔主演。劇組先前曾於網路平台公開徵求臨時演員，根據徵才文章顯示，拍攝時間為4月7日至4月8日，地點位於西門紅樓，工作可能會持續到凌晨12點過後。酬勞為每8小時1千元，超時另計，將視收工時間補貼100元夜車交通費。

周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

▲約晚間12點，劇組放飯稍作休息，王淨也稍微放鬆跟工作人員有不少互動。（圖／本刊攝影組）

周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

▲除了一票臨演，傅孟柏也穿上警察背心在其中。（圖／本刊攝影組）

本刊也在4月8日深夜11點多，目擊王淨現身西門町紅樓旁的廣場投入拍攝工作。現場有許多救護車與警車，陣仗頗大。當時她身上綁著疑似炸彈造型的道具，走進帳篷進行拍攝。空檔時，王淨拿出隨身小風扇自行降溫，就連補妝時也有工作人員幫忙搧風散熱，令人好奇是否因道具過於悶熱，讓她在微涼的夜晚，仍需不斷降溫。

周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

▲本刊先前也曾直擊阮經天在趕拍該劇，過程十分賣力辛苦。（圖／本刊攝影組）

當晚拍攝一路持續至翌日凌晨0點2分，完成一段戲份後劇組暫停放飯，王淨等人開心走向休息室。而在場演員中，還包括傅孟柏，只見他當晚以一身警察背心亮相，還蓄著小鬍子，造型十分搶眼。

周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

▲劇組在拍戲前曾在臉書社群徵臨演，上頭清楚寫著拍戲地點與時間。（圖／翻攝自臉書）

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