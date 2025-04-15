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張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

記者蔡宜芳／綜合報導

男星張兆志日前公開控訴曾有30多年交情的陳姓夫婦，長期以匿名方式在網路抹黑、造謠前妻許允樂，引發外界關注。他14日在透露自己收到對方的律師函後，不畏被告繼續開直播，也曬出了上周收到的黑粉道歉訊息，公開黑粉群組造謠的手法。

外送用▲▼張兆志曝許允樂黑粉群手法　收道歉喊話前妻：幫妳做到了。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生、許允樂的老兵魂）

▲張兆志透露前妻許允樂曾被網路霸凌到胃出血。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生、許允樂的老兵魂）

截圖中，該網友表示，在經過幾天的猶豫後，自己決定向張兆志和許允樂道歉，說道：「本來這封信應該發給允樂道歉，但不希望那時的智障行為再次傷到允樂。喬治哥的直播好像把我罵醒，沒懺悔真的心裡過不去，對不起。」

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該網友透露，當時她在睡前看到Dcard上有人貼出一個LINE群組的網址，便跟風加入。加入群組的過程並不簡單，需要提供過去罵過許允樂的證據截圖，如果沒有這些證據，就要在加入後開始攻擊許允樂。

▲▼張兆志曝許允樂黑粉群手法　收道歉喊話前妻：幫妳做到了。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）

▲▼張兆志在直播中分享許允樂被造謠的過程。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）

▲▼張兆志曝許允樂黑粉群手法　收道歉喊話前妻：幫妳做到了。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）

此外，群友們還要創建多個臉書和IG帳號，用來自問自答、誹謗許允樂，甚至故意修圖將許允樂變胖、變醜。該網友提到：「主要有3到5個人在說輕蔑的話，說現在這個時候說許允樂什麼大家都會信，所以趁現在還發這些指控給媒體、給品牌、給爆料公社、給陳沂、給鍾明軒等人，意思是要一口氣把人毀了。」

該網友透露，後來群組中的一些人收到了法院的信，便將群組關閉，但似乎又另起了新群組，她就沒有再加入。對此，張兆志回覆訊息說：「謝謝妳這個訊息，我相信妳這份稍微晩了點的善良，祝好。」也在直播中向許允樂喊話：「許允樂，張兆志幫妳做到了，法律沒有幫我們的，我們自己幫自己，我希望妳可以過得幸福過得好，剩下的我可以自己承擔。」

▲▼張兆志曝許允樂黑粉群手法　收道歉喊話前妻：幫妳做到了。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）

▲張兆志公開黑粉的道歉訊息。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）

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