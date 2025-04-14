ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳姍儒代班《小姐不熙娣》遭爆業配縮水！　爆料連發無奈說話了

記者孟育民／台北報導

吳姍儒（Sandy）、瑞瑪席丹今（14）日出席保養品牌活動，恰巧吳姍儒近期代班的《小姐不熙娣》，爆出因為小S不在，收視率被影響，讓節目業配縮水，錄影集數更是從每週5集減少到4集，讓外界擔憂節目未來動向。對此，吳姍儒今坦言錄影目前都很正常，面對外界謠言習以為常，「你們就等播出，看看置入有沒有變少。沒關係啦，上次一次、這次再一次，積到三次就習慣了。」

▲▼吳姍儒，瑞瑪席丹X《 理膚寶水50週年修復SKIN LAB 》快閃店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳姍儒、瑞瑪席丹出席理膚寶水快閃店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

小S請假《小姐不熙娣》半年，成為救火隊的吳姍儒無疑受到外界關注，被問到曾後悔接下嗎？她表示：「其實想睡覺的時候，任何的時刻都想說好想睡覺，但有工作很感謝，真的沒想那麼多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳姍儒，瑞瑪席丹X《 理膚寶水50週年修復SKIN LAB 》快閃店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳姍儒，瑞瑪席丹X《 理膚寶水50週年修復SKIN LAB 》快閃店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

另外，吳姍儒先前因為傳出販賣代言的氣泡水機公關品，引起不少爭議，事後她意有所指曬出照片反擊，今被問到此事，她笑說：「好巧哦！怎麼剛好（氣泡水機）在背後！這個新聞我朋友完全沒有任何人關心我，我驚覺我朋友都不會被推波，我就跟幾個朋友說，你們都沒有看到嗎？他們就說，妳連入圍金鐘獎我們都不在乎。網路上的界線蠻清楚的，工作就工作。」她說如今有廠商置入商品要給她，她都會比較小心謹慎。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

偷抽幾張百鈔考數鈔達人　她20秒內俐落報出正解！

推薦閱讀

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳姍儒, 小姐不熙娣, 小s, 瑞瑪席丹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄初登版被罵「壓力大到哭」　昔看負評陷憂鬱：這麼多人討厭我
  2. 最強復仇老爸張孝全「車內獨白」逼哭影迷　《器子》票房800萬奪冠
  3. Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀
  4. 首部沈船海洋紀錄片請「金馬最佳男配」當旁白　藏台灣巧思成亮點
  5. 坂口健太郎90分鐘見面會「票價飆破6000」　韓網傻眼：加了川普關稅？
  6. 吳姍儒代班《小姐不熙娣》遭爆業配縮水！　爆料連發無奈說話了
  7. 獨／唐治平喪母10個月搭捷運被偶遇　「站務人員陪全程」近況曝光
  8. 《機智醫生》4年後圓滿了！秋敏荷、楊碩亨結婚　撒嬌對話全曝光
  9. 《青春有你2》女星痛訴家暴！　梁老師報警道歉：小時候江湖電影看多了
  10. 荒謬設定裡的心碎日常《啥人顧性命》　揭開家庭照護的黑色真相

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366