吳姍儒代班《小姐不熙娣》遭爆業配縮水！　爆料連發無奈說話了

記者孟育民／台北報導

吳姍儒（Sandy）、瑞瑪席丹今（14）日出席保養品牌活動，恰巧吳姍儒近期代班的《小姐不熙娣》，爆出因為小S不在，收視率被影響，讓節目業配縮水，錄影集數更是從每週5集減少到4集，讓外界擔憂節目未來動向。對此，吳姍儒今坦言錄影目前都很正常，面對外界謠言習以為常，「你們就等播出，看看置入有沒有變少。沒關係啦，上次一次、這次再一次，積到三次就習慣了。」

▲吳姍儒、瑞瑪席丹出席理膚寶水快閃店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

小S請假《小姐不熙娣》半年，成為救火隊的吳姍儒無疑受到外界關注，被問到曾後悔接下嗎？她表示：「其實想睡覺的時候，任何的時刻都想說好想睡覺，但有工作很感謝，真的沒想那麼多。」

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▲吳姍儒，瑞瑪席丹X《 理膚寶水50週年修復SKIN LAB 》快閃店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

另外，吳姍儒先前因為傳出販賣代言的氣泡水機公關品，引起不少爭議，事後她意有所指曬出照片反擊，今被問到此事，她笑說：「好巧哦！怎麼剛好（氣泡水機）在背後！這個新聞我朋友完全沒有任何人關心我，我驚覺我朋友都不會被推波，我就跟幾個朋友說，你們都沒有看到嗎？他們就說，妳連入圍金鐘獎我們都不在乎。網路上的界線蠻清楚的，工作就工作。」她說如今有廠商置入商品要給她，她都會比較小心謹慎。