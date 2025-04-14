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連鬼也怕他！馬東石看遍全球恐怖片：睡覺時鬼在看我　攜手徐玄除魔

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影星馬東石率《犯罪都市》團隊拍攝恐怖動作片《聖夜：惡魔都市》，集結「少女時代」徐玄、《娑婆訶》李大衛、《舊案尋兇》景收真、《黑暗榮耀》鄭知蘇等實力派演員。他事前做足功課，看遍全球鬼片，連睡覺時都按著暫停鍵，幽默自虧「畫面上的鬼還會看著我呢！」誓言打造最恐怖鉅獻。

▲▼連鬼也怕他！馬東石看遍全球恐怖片：睡覺時鬼在看我　攜手徐玄除魔。（圖／車庫娛樂提供）

▲連鬼也怕他，馬東石打造最恐怖鉅獻《聖夜：惡魔都市》。（圖／車庫娛樂提供）

馬東石這次不教訓壞人，改對抗惡魔！《聖夜：惡魔都市》攜手對薩滿文化有深入研究的林大熙導演，一同打造痛快無比的神祕動作鉅獻，馬東石表示：「我和林大熙導演一起構寫劇本、企劃這部作品，一起努力了很久。我自己很想在類似《大法師》這樣的靈異恐怖電影中，加入動作、奇幻的元素，為了打造出這嶄新的類型，我們意氣相投地拚命完成這部作品！」

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▲▼連鬼也怕他！馬東石看遍全球恐怖片：睡覺時鬼在看我　攜手徐玄除魔。（圖／車庫娛樂提供）

▲馬東石將在電影裡擅用拳擊技術。（圖／車庫娛樂提供）

擅長拳擊動作的他，這次在《聖夜：惡魔都市》中也大展身手，馬東石信誓旦旦表示：「當然會有拳擊動作場面，且因為本作有奇幻元素，因此也使用了吊鋼絲等特殊效果，即使是相同的拳擊動作戲，也會加入奇幻的元素重新設計。這次和《犯罪都市》是同樣的動作團隊，我們一起努力展現出不同的拳擊動作場面，雖然融入了奇幻元素，但我們也盡量就在地面上展現逼真的動作戲！」

▲▼連鬼也怕他！馬東石看遍全球恐怖片：睡覺時鬼在看我　攜手徐玄除魔。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼徐玄首度參演除魔片。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼徐玄除魔。（圖／車庫娛樂提供）

《聖夜：惡魔都市》是少女時代徐玄首部正式大銀幕作品，馬東石相中徐玄百變面貌，「當初我請尹啟相參演《犯罪都市》時，有些人感到很驚訝，但他將那個角色詮釋地非常好。我相信一位好演員能嘗試各式各樣的角色，如果讓徐玄飾演『莎倫』的話應該會很有趣，所以才會請她參演本作。」《聖夜：惡魔都市》4月30日全臺盛大上映。

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馬東石, 聖夜：惡魔都市, 徐玄

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