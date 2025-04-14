記者陳芊秀／綜合報導

泰國娛樂圈因戲結緣，從螢幕CP成為真情侶的明星眾多，其中一對是泰劇女神Nychaa與人氣歌手Tono，兩人2017年合作電視劇相識相戀，擁有大批CP粉絲，原本被看好結婚，然而就在交往8年之際，男方爆發「偷吃女助理」醜聞，網上瘋傳男方與小三對話的錄音檔，震驚演藝圈。

▲泰明星情侶Nychaa、Tono 8年情變，歌手男友爆偷吃女助理。（圖／翻攝自IG）

綜合泰媒報導，泰網近期瘋傳某人氣歌手背著可愛女友出軌，隨後挖出竟是人氣明星情侶Nychaa與Tono。兩人2017年因演出愛情系列劇其中一個單元《邱比特的詭計》結緣，並隨著該劇人氣飆漲，成為電視台官配CP，隨後又合作愛情劇《心之咒魅》，戲外也擦出愛火，至今交往8年。

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▲Nychaa、Tono 合作電視劇相戀，戲外擁有大批CP粉。（圖／翻攝自IG）

有關Tono被指出軌，經紀人出面說明在自己手術休養期間，找來女助理來暫代工作，女助理表示自己沒有男友，與Tono是工作上的朋友。但經紀人坦言，Tono過去兩週與該名女助理關係親密，但得知女方有男友之後，已經終止所有關係。

由於Tono與Nychaa不久前還有合照放閃，更曾去拜訪女友的家人，抱著女友的外甥，感覺就像像一家人，不料私下爆偷吃，其錄音檔外流，他向女助理大爆女友很多不好之處，說自己沒有幸福感，還告白喜歡女助理，泰網一致認為聲音是Tono，粉絲也為此震驚失望。有關兩人感情現況，Tono經紀人坦言雙方確實感情有問題，但是還沒有分手。

▲Tono 被爆出軌女助理，對話音檔被曝光，告白喜歡女助理，還向對方抱怨女友，稱沒幸福感。（圖／翻攝自X）

目前Nychaa的母親IG已經取關Tono，4月12日正好是她的28歲生日，當時在IG限動曬出一張橙色天空照，並配文「今天的天空很美」，加上白色心形表情符號，引發外界解讀。

Tono則是於昨日（13）為音樂活動登台演唱，針對近日出軌爆料，首度公開發聲道歉：「我太壞了，希望大家能遇到美好的愛情，不要像我一樣犯錯，未來不知道會怎樣，可能會回去鄉下生活。」他表演最後更脫去上衣，打算要送給台下歌迷，並說「對不起大家，對於所有不好的事情，真的很抱歉，愛你們，我也是一個普通男人，只是一個普通人……。」

▲Tono 音樂表演登台時公開道歉：「我只是個普通男人。」（圖／翻攝自YouTube）

現年38歲的Tono從選秀比賽成名，從歌手跨界當演員。他有過一段婚姻，前妻是已故女星Tangmo，前妻於2022年2月與友人搭遊艇出遊時，不慎墜落湄南河溺斃，命案當時轟動國際。