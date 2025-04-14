任賢齊攜手30年恩師獻驚喜！　感性告白：沒有他就沒有我

▲任賢齊推出新歌。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

任賢齊推出新單曲〈常來〉，由小蟲作詞、作曲與製作，並邀來金曲獎最佳編曲人溫奕哲擔綱編曲，更找來兒童合唱團溫暖獻聲，小蟲與任賢齊亦師亦友超過30年的好感情，這次闊別多年再度攜手合作，小蟲感慨說：「這麼多年來小齊都會關心我在哪裡，如果剛好在同一個城市就會約出來吃飯。以前寫〈依靠〉的時候就覺得『我是你的依靠，你是他們的依靠』，這次〈常來〉也是這種感覺。」

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▲▼ 任賢齊攜手恩師小蟲合作。（圖／相信音樂提供）



任賢齊也覺得：「沒有小蟲就沒有我！」對於小蟲的提攜與教導讓他覺得無比感激，這次再度合作，不僅是音樂上的延續，更有著多重且重大的意義，任賢齊也分享他在演唱會最後都會向歌迷們說「不要把我忘了喔」，這次新歌〈常來〉最後一句歌詞笑笑地唱著「請記得我的臉」，他說：「之後的演唱會，我要改成向大家說『請記得我的臉』，不要把我忘記喔！」這句歌詞不只希望大家要記得他的臉，音樂裡的笑容更是要感謝大家。

任賢齊《齊跡》演唱會穿越幾十座城市的經緯線，更在世界各地演出超過100場，讓他有機會常於不同城市與歌迷、朋友們見面，總是在台上聽到歌迷真誠的點唱心意，除了在演唱會與大家見面外，任賢齊工作之餘也特別喜歡在各地巷弄小吃攤、在鄉野家鄉間遊走，是許多小吃攤的老主顧，不管是在演唱會、在生活中，任賢齊皆常常回到那熟悉的地方，將捨不得說的再見化成歌，將享受的時刻唱成曲，希望透過新歌〈常來〉陪伴大家，並「常常能再來」。《齊跡2025巡迴演唱會》五月起將開啟新一輪巡演，將前往南京、昆明、深圳、北京等多站。

