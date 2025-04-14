ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李唯楓貼遲到王標籤！工作人員一聽全搖頭　阿Ken再補槍：他今天想早退

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》週三（16日）晚間播出「藝人不是有錢都要賺 如果重來“這個通告”他們不會接」，李唯楓無奈被貼上「遲到王」標籤：「上次來錄遲到王的主題，有時候為了節目效果會講得誇張一點，但我不知道什麼原因，有報導寫說我在所有節目都會遲到還有大頭症，但我遲到那次，為了表達歉意，我還有請全場喝飲料。」

▲▼馬力歐。（圖／中天綜合台提供）

▲李唯楓無奈冠上「遲到王」標籤。。（圖／中天綜合台提供）

主持人阿Ken聽完反問他：「你今天沒有遲到，可是你跟我們製作單位說今天想要早退，我們錄節目怎麼可能錄這麼快？我們現在也才錄到一半而已，你跟我解釋一下。」此話一出，李唯楓嚇得趴倒在地：「這是我的問題，我現在在宣傳期，我記錯時間，時間有點喬不了，剛才記者打電話給我說一定要這個時間點到，很抱歉我要早退。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬力歐。（圖／中天綜合台提供）

▲阿Ken當場打臉李唯楓。（圖／中天綜合台提供）

事實上，李唯楓曾被工作人員爆料，每次錄影名單看到他就搖頭，該名工作人員表示：「每一次錄影沒有一次準時，而且他遲到都會先打來說，『不好意思，我在路上快到了』。」而他不只錄影遲到，每次要對通告，不是遲來就是臨時要改時間，有次甚至讓工作人員等了4小時，失聯完全找不到人，為了他還加班到晚上8點。

李唯楓當時解釋，是因為臨時有狀況才延遲對通告的時間，「我有特別跟他講，我可能晚上要忙，我還是會先講，絕對不會讓他乾等。」對於指控失聯一事，他再次當場下跪：「我對我當下的行為，對同學來了的企劃人員道歉，當天的確是因為喝了一瓶酒誤事，對不起。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【保護珠珠寶貝】#李珠珢 返韓應援遇下雪　吉祥物暖心幫遮擋

推薦閱讀

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

《哈利波特》男星命危恐永久殘廢！急摘除頸部4骨頭救命　最新病況曝

《哈利波特》男星命危恐永久殘廢！急摘除頸部4骨頭救命　最新病況曝

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

吳姍儒代班《小姐不熙娣》仍掉業配！　小S請假半年心繫節目

吳姍儒代班《小姐不熙娣》仍掉業配！　小S請假半年心繫節目

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

《哈利波特》男星命危恐永久殘廢！急摘除頸部4骨頭救命　最新病況曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李唯楓, 阿ken

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林俊傑突襲現身！　孫燕姿被蒙鼓裡嚇傻「超狂神仙合體」全場炸了
  2. 泰劇女神8年戀情被渣了！　歌手男友出軌女助理「偷情音檔」外洩
  3. 黃冠智平頭演歹囝！大愛劇「無法飆三字經」卡關　一見李杏秒喊媽
  4. 藍寶石4大彩蛋嘉賓曝光！　許效舜喊話澎恰恰重現「鐵獅玉玲瓏」
  5. KPOP首例！ASTRO演唱會「召回退團成員ROCKY」　粉絲淚崩：文彬也在⋯
  6. 艾怡良熬過7年低潮！　突公開洩真實心聲：現在的我變快樂了
  7. 蔡瑞雪牛仔褲穿超小件！一轉身「半顆蜜桃臀被看光」：最辣的一次
  8. 《苦盡》銀明當上「醫生」了！　產婦突子宮頸口全開⋯高允貞走廊接生
  9. 李唯楓貼遲到王標籤！工作人員一聽全搖頭　阿Ken再補槍：他今天想早退
  10. 任賢齊攜手30年恩師獻驚喜！　感性告白：沒有他就沒有我

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366