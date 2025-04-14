李唯楓貼遲到王標籤！工作人員一聽全搖頭　阿Ken再補槍：他今天想早退

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》週三（16日）晚間播出「藝人不是有錢都要賺 如果重來“這個通告”他們不會接」，李唯楓無奈被貼上「遲到王」標籤：「上次來錄遲到王的主題，有時候為了節目效果會講得誇張一點，但我不知道什麼原因，有報導寫說我在所有節目都會遲到還有大頭症，但我遲到那次，為了表達歉意，我還有請全場喝飲料。」

▲李唯楓無奈冠上「遲到王」標籤。。（圖／中天綜合台提供）

主持人阿Ken聽完反問他：「你今天沒有遲到，可是你跟我們製作單位說今天想要早退，我們錄節目怎麼可能錄這麼快？我們現在也才錄到一半而已，你跟我解釋一下。」此話一出，李唯楓嚇得趴倒在地：「這是我的問題，我現在在宣傳期，我記錯時間，時間有點喬不了，剛才記者打電話給我說一定要這個時間點到，很抱歉我要早退。」

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▲阿Ken當場打臉李唯楓。（圖／中天綜合台提供）

事實上，李唯楓曾被工作人員爆料，每次錄影名單看到他就搖頭，該名工作人員表示：「每一次錄影沒有一次準時，而且他遲到都會先打來說，『不好意思，我在路上快到了』。」而他不只錄影遲到，每次要對通告，不是遲來就是臨時要改時間，有次甚至讓工作人員等了4小時，失聯完全找不到人，為了他還加班到晚上8點。

李唯楓當時解釋，是因為臨時有狀況才延遲對通告的時間，「我有特別跟他講，我可能晚上要忙，我還是會先講，絕對不會讓他乾等。」對於指控失聯一事，他再次當場下跪：「我對我當下的行為，對同學來了的企劃人員道歉，當天的確是因為喝了一瓶酒誤事，對不起。」