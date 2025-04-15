2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

記者劉宜庭／綜合報導

你為她們歡呼，她們為球場加油…現在，換我們為你心中的啦啦隊女神應援！台灣最大粉絲應援平台FansWorld粉絲窩今（15日）推出「2025人氣啦啦隊女神票選」活動，緊扣2025球賽季開打熱潮，號召全台粉絲與球迷一起加入應援行列，用實際行動為心中的女神加油打氣！

立刻點我去投票！

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活動期間參與票選的粉絲，除了有機會抽到超實用行李箱、咖啡兌換券10張套組，還有機會抽中多項專屬應援好禮，包括限量親簽海報、人氣女神週邊，讓每一場比賽的支持都轉化為實質回饋，應援不僅止於球場，更延伸為全台粉絲的熱血記憶。

每一個啦啦隊成員，都是球場上的焦點，她們在賽事間用笑容、舞姿與無限熱情點燃觀眾情緒，成為球迷不可或缺的精神支柱。如今，粉絲也能透過FansWorld粉絲窩應援，回饋心中最閃耀的球場女神，讓整個球季充滿凝聚力與參與感！

活動時間：

即日起~2025/05/12 23:59

抽獎贈品：

1.利百代 限定款多功能登機行李箱 乙個 價值6000元（共抽 2 人）

2.萊爾富 中杯美式咖啡兌換券10張套組（共抽 30 人）

3.加碼二重抽！

凡投票給指定啦啦隊員，並且符合抽獎資格，就有機會再獲得相對應的女神或啦啦隊週邊哦！



▲李多慧。（圖／記者周宸亘攝）

▲安汝（莊安汝）。（圖／翻攝自IG）



▲李雅英。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲海莉（황혜림）。（圖／翻攝自IG）

▲草莓（蘇雲鈺）。（圖／翻攝自IG）

▲笑笑（劉姿妤）。（圖／翻攝自IG）

▲樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls。（圖／記者李毓康攝）

▲電豹女Leopard Girls。（圖／記者葉文正攝）



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