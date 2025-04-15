ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

粉絲窩啦啦隊贈品0415

記者劉宜庭／綜合報導

你為她們歡呼，她們為球場加油…現在，換我們為你心中的啦啦隊女神應援！台灣最大粉絲應援平台FansWorld粉絲窩今（15日）推出「2025人氣啦啦隊女神票選」活動，緊扣2025球賽季開打熱潮，號召全台粉絲與球迷一起加入應援行列，用實際行動為心中的女神加油打氣！

粉絲窩_啦啦隊

立刻點我去投票！

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動期間參與票選的粉絲，除了有機會抽到超實用行李箱、咖啡兌換券10張套組，還有機會抽中多項專屬應援好禮，包括限量親簽海報、人氣女神週邊，讓每一場比賽的支持都轉化為實質回饋，應援不僅止於球場，更延伸為全台粉絲的熱血記憶。

每一個啦啦隊成員，都是球場上的焦點，她們在賽事間用笑容、舞姿與無限熱情點燃觀眾情緒，成為球迷不可或缺的精神支柱。如今，粉絲也能透過FansWorld粉絲窩應援，回饋心中最閃耀的球場女神，讓整個球季充滿凝聚力與參與感！

活動時間：

即日起~2025/05/12 23:59

抽獎贈品：

1.利百代 限定款多功能登機行李箱 乙個 價值6000元（共抽 2 人）
2.萊爾富 中杯美式咖啡兌換券10張套組（共抽 30 人）
3.加碼二重抽！
凡投票給指定啦啦隊員，並且符合抽獎資格，就有機會再獲得相對應的女神或啦啦隊週邊哦！

▲▼李多慧過年專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧。（圖／記者周宸亘攝）

安汝（莊安汝）

▲安汝（莊安汝）。（圖／翻攝自IG）

▲▼李雅英。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲李雅英。（圖／寬寬整合行銷提供）

海莉（황혜림）

▲海莉（황혜림）。（圖／翻攝自IG）

草莓（蘇雲鈺）

▲草莓（蘇雲鈺）。（圖／翻攝自IG）

笑笑（劉姿妤）

▲笑笑（劉姿妤）。（圖／翻攝自IG）

▲▼樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls。（圖／記者李毓康攝）

▲電豹女今天齊聚。（圖／記者葉文正攝）

▲電豹女Leopard Girls。（圖／記者葉文正攝）

【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——

FansWorld粉絲窩

pse.is/757bz5

>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩

溫馨小提醒：已下載新聞雲App用戶記得要更新，才會出現FansWorld粉絲窩專區哦！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

王晶亂轟MIRROR姜濤害慘女兒！王海榛遭出征「死八婆滾出演藝圈」

王晶亂轟MIRROR姜濤害慘女兒！王海榛遭出征「死八婆滾出演藝圈」

周揚青「包私人飛機」朝聖科切拉！　粉長裙曬貴氣內裝

周揚青「包私人飛機」朝聖科切拉！　粉長裙曬貴氣內裝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

啦啦隊女神, 啦啦隊, FansWorld, 粉絲窩, ETtoday粉絲窩, FansWorld粉絲窩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛
  2. 專訪／吳念軒無預警遭邱昊奇賞巴掌！打電話給女友「一路哭回家」
  3. 《聲林》歌手新歌上線倒數「驚爆遭勒索」！　IG慘被盜用消失急求救
  4. 《哈利波特》影集版選角出爐！J.K.羅琳打破20年規則　石內卜由黑人男星飾演
  5. 李多慧宣布長居台灣！苦練中文「努力過程全公開」　領就業金卡融入生活
  6. 王心凌宣布雙喜臨門！　無預警公開「新身份」甜炸了
  7. 瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大
  8. 陶喆結婚11年自爆變了！　罕見親揭「私下2禁忌地雷」超反差
  9. Albee為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》？幕後推手全曝光：我很幸運
  10. THE BOYZ善旴捲人品爭議！　長文4次致歉：會努力證明不是那樣的人

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366