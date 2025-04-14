朴娜勑55億豪宅遭竊曾傳「好友作案」　警方1週內破案：嫌犯抓到了！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星轉型成為主持人的朴娜勑參與過許多節目，她努力耕耘多年後，在2021年以韓幣55億1122萬元（約台幣1.7億元）購買首爾市龍山區梨泰院洞的別墅，怎料，日前爆出豪宅遭竊一案，原有韓媒指出「疑似為熟人作案」，但公司14日出面澄清，表示已經抓到嫌疑犯，確認為外部人士所為，盼望媒體矯正視聽，別讓朴娜勑好友們蒙冤。

▲朴娜勑日前傳出55億豪宅遭竊。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



朴娜勑的家裡日前傳出遭竊案件，據韓媒報導，她一共損失韓幣數千萬的貴重物品，由於事發突然，她原預定當天有行程要跑，但為處理家中事務，不得不向廣播直播節目告假，且還為此重感冒，由於她與經紀人都是女生，害怕再度發生類似狀況熬夜守家，卻因此感染風寒。

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▲警方1週內破案，已經抓到嫌犯。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



55億豪宅遭竊很快引起輿論注意，警方初步判斷為「熟人作案」，直到14日才正式對外發布消息，朴娜勑公司強調「本案判斷為外部人士犯案，8日已經提交相關CCTV給警方協助調查，那之後警方鎖定嫌疑犯的身份並逮捕，目前也已申請了拘捕令」。

而之前誤傳「熟人作案」，朴娜勑公司盼媒體澄清：「雖過去有提出可能是內部人士犯案的可能性，但這點不是事實，請媒體自重並克制非事實的報導。」針對網路上不實謠言，公司將採取法律手段對應絕不寬貸。