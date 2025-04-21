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外媒試片好評不斷！漫威宇宙關鍵之作《雷霆特攻隊*》大銀幕炸裂登場

娛樂中心／綜合報導

漫威幽默嘴砲風格都回來了！隨著漫威宇宙（MCU）迎來全新章節，史上最狂暗黑行動鉅作《雷霆特攻隊*》將於4月30日火爆上映！這次不是救世英雄，而是一群被社會遺棄、背負過往黑歷史的狠角色，即將聯手掀起前所未見的秘密行動，挑戰你對「英雄」的定義，更不可錯過這部影響未來發展的作品！

▲漫威《雷霆特攻隊》即將上映。（圖／漫威影業提供）

▲▼《雷霆特攻隊*》集結一支由多名背景複雜且極具破壞力的角色所組成的特戰部隊。（圖／漫威影業提供）

▲漫威《雷霆特攻隊》即將上映。（圖／漫威影業提供）

他們是最危險的特工，也是唯一的希望

隨著Valentina即將被提名為美國國防部長，她必須清除過往不光彩的痕跡，包括她曾指揮的秘密特工小隊。由新一代「黑寡婦」、神秘女刺客「幽靈」、擅長模仿的「模仿大師」、來自蘇聯的「紅色衛兵」、以及遭革職的「美國隊長」組成的這支危險隊伍，一夕之間成了被追殺的對象。而更雪上加霜的是，他們還要躲避來勢洶洶的酷寒戰士（Bucky Barnes）！

當這群過去從未信任彼此的特工意識到，他們的命運早已被宣判死刑，唯一的生機，就是攜手合作。從獵人變成目標，他們將在逃亡中面對各自的傷痕與黑暗，並最終團結起來，阻止Valentina釋放出世上最強大的英雄武器，一場改寫MCU命運的暗黑行動正式啟動！

▲漫威《雷霆特攻隊》即將上映。（圖／漫威影業提供）

▲▼電影整體動作場面全面升級，視覺效果突破極限。（圖／漫威影業提供）

▲漫威《雷霆特攻隊》即將上映。（圖／漫威影業提供）

極致黑幕場面，震撼你的每一秒感官！

《雷霆特攻隊*》從開場就火力全開！直升機墜毀、爆破連連、近身肉搏拳拳到肉，整體動作場面全面升級，視覺效果突破極限，觀影首選特殊影廳版本IMAX、4DX、Dolby、ScreenX！才更能感受滿滿的臨場衝擊。

《雷霆特攻隊*》，成員們多為過往遭遺棄或被貼上危險人物標籤的前特工、士兵與超能力者。其中，漫威最具威脅性的角色「哨兵」將於本片首次亮相登場。哨兵擁有近乎無敵的力量與飛行、超速、再生等多重能力，同時也深藏無法控制的暗黑面向，成為最難以預測的變數，進一步加劇劇情張力。

▲漫威《雷霆特攻隊》即將上映。（圖／漫威影業提供）

▲▼電影氛圍充滿反英雄色彩與娛樂張力。（圖／漫威影業提供）

▲漫威《雷霆特攻隊》即將上映。（圖／漫威影業提供）

彩蛋無敵！首週必看，避免暴雷危機！

本片由《怒嗆人生》導演執導，結合導演獨有的A24電影風格，加上爆裂動作與黑色幽默，讓整體氛圍充滿反英雄色彩與娛樂張力，打造MCU從未有過的詭譎新章節。

片尾更藏有重磅彩蛋，將直接影響未來MCU的發展關鍵！特攻小隊的行動將為MCU宇宙帶來前所未有的改變與驚喜，如果不想被暴雷就絕對不能錯過首週觀影熱潮！4月30日全台大銀幕震撼上映！

▲漫威《雷霆特攻隊*》即將上映。（圖／漫威影業提供）

▲漫威《雷霆特攻隊*》將於4月30日上映。（圖／漫威影業提供）

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