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王晶轟亞洲第一帥姜濤「人肥歌雞舞賤」！怒嗆：滾出娛樂圈　網掀論戰

記者田暐瑋／綜合報導

香港知名導演王晶近日在社交媒體上發表激烈言論，直指有「香港頂流」之稱的男星姜濤「人肥歌雞舞賤」，並要求他「滾出娛樂圈」，引發議論。

▲姜濤回應被選為「世界最帥臉孔」第二名。（圖／翻攝自姜濤IG、記者黃克翔攝）

▲姜濤回應被選為「世界最帥臉孔」第二名。（圖／翻攝自姜濤IG、記者黃克翔攝）

王晶的言詞犀利，近日發文開砲被選為「亞洲第一帥」的香港男星姜濤，並附上香港街頭為姜濤慶生的宣傳看板照片，不滿粉絲大動作替偶像慶生，導致街頭巷尾全都看得到姜濤照片，氣得開罵：「香港頂流？真係有發神經？人肥歌雞舞賤！你殺左我啦，香港頂流！求求你滾出娱樂圈啦。」

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這番言論在網上引起兩極反應，有人支持王晶的看法，認為他經歷過香港真正的頂流時代，合作過張學友、劉德華等人，批評是正常的；但也有人指責王晶不應霸凌後輩，因為姜濤並未做錯任何事。姜濤因參加選秀節目出道，最後更以大熱姿態成為冠軍，所到之處都吸引逾百位粉絲「姜糖」包圍追星。

▲王晶當年替邱淑貞奠定性感女神地位。（圖／翻攝自YouTube／王晶）

▲王晶。（圖／翻攝自YouTube／王晶）

不只如此，姜濤連兩年被選為「TC Candler」的亞洲第一帥，雖然粉絲非常支持，但也有不同的聲音甚至謾罵，姜濤在榜單公布後，在IG限動發文表示：「拜託不要再幫我放上榜了⋯每次這種排名讓我尷尬得要命，不要說你們，我自己都覺得在瞎掰。我就好好當家裡的第二帥就好（第一帥是我爸）。」
 

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