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睽違10年來台！張家輝、劉俊謙寵粉無極限「抱緊處理」

記者許逸群／台北報導

金馬影帝張家輝與劉俊謙為恐怖驚悚新片《贖夢》來台宣傳，雖然僅是短短的三天兩夜行程，依舊把握機會與影迷交流。張家輝開心爆料，如果票房理想，不排除拍《贖夢2》，關鍵人物可能會是天王巨星劉德華友情客串的「入夢者」，更透露：「如果要拍續集，當然不會想拍一樣的故事。」

▲▼張家輝與劉俊謙在影城舉辦見面會。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼張家輝與劉俊謙在影城舉辦見面會。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼張家輝與劉俊謙在影城舉辦見面會。（圖／甲上娛樂提供）

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導演張家輝與劉俊謙日前分別在大直美麗華影城及京站威秀影城舉辦《贖夢》影人見面會。睽違10年來台的張家輝受到台灣粉絲熱情應援，最新力作迴響熱烈，張家輝與劉俊謙都希望把握機會與更多粉絲交流觀後感，因此映後問答做好做滿，時間都超過20分鐘，讓在場影迷相當滿足。

提到特別力挺的多年好友劉德華，張家輝說早在《黑馬王子》就開始合作，兩人交情一直很好。雖然身邊有看過電影的人，認為劉德華在片中的戲份會有點變調，但這就是他想要的，「如果將來有可能延伸《贖夢》的故事的話，Vincent的出現就像一個鉤子，我希望找一個有份量的人去詮釋。」

▲▼張家輝與劉俊謙在影城舉辦見面會。（圖／甲上娛樂提供）

▲張家輝、劉俊謙與影迷合影留念。（圖／甲上娛樂提供）

另有觀眾稱讚張家輝與劉德華外貌相像，讓張家輝驚訝回：「原來有人覺得我像他啊？」因為張家輝過去多次與歌神張學友撞臉，在香港有「張學友的弟弟」之稱，因為兩人交情好，也會相互揶揄彼此是「兄弟」，劉俊謙反應很快，立刻跟觀眾推薦：「這部電影有四大天王的綜合體，能不看嗎？」

張家輝坦言拍攝《贖夢》的過程相當艱辛，由於身兼導演、編劇以及演員，直呼壓力超大，短期內應該不會想再當導演，「這次我拍的時候，因為劉俊謙的戲份很多，我拍他的時候就可以專心當導演。」自招從一開始就不打算讓自己主演整部電影，「我身為導演張家輝，對演員張家輝當然要比較壞一點嘛。」

現場有粉絲私心請求劉俊謙向全場說「我愛你們」，劉俊謙也同樣有求必應。昨天在京站威秀的最後一場影人見面會，兩人更大方送出首映會上「抱緊處理」的蔡辛強、文醫生「原味」等身抱枕，寵粉無極限，讓獲得的幸運粉絲興奮不已。

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張家輝, 劉俊謙, 贖夢, 劉德華

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