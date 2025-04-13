真．寵妻紮男！蔡阿嘎秀檢驗報告「精蟲數歸零」　粉絲推爆：帥呆了

記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎13日更新結紮手術的最新進度，並附上檢查報告，證實精蟲數已完全歸零，正式升格為「真紮男」，引來粉絲熱烈關注與討論。

▲蔡阿嘎為了二伯結紮。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）



蔡阿嘎在社群平台幽默發文：「感謝大家關心，檢查結果出爐：精蟲數已經歸零囉，嘎哥是真紮男了～哈哈哈哈哈！」並貼出醫師開立的檢驗報告，向關心的網友證明結紮效果確實發揮。粉絲紛紛表示，「嘎哥模範」、「寵妻紮男」、「真勇者」、「帥呆了」、「果然是最佳紮男代表」、「讚，貼心的好男人」、「變蔡公公哈哈」。

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▲蔡阿嘎精蟲數歸零。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）



蔡阿嘎今年2月10日公開結紮過程影片，當時選擇全身麻醉進行手術，由太太二伯全程陪同。術後他透露傷口小、幾乎無痛感，恢復順利，「開機」一切正常。他也坦言這次動刀主要是為了體恤二伯過去懷孕、生產的辛苦，展現身為丈夫與父親的貼心與負責。

根據蔡阿嘎當時分享的手術細節，整體花費為新台幣3萬3千元，包括結紮手術費1萬5千元、全身麻醉費1萬2千元，以及6千元的醫療級凝膠。他更鼓勵有相同打算的男性朋友們：「真的沒有想像中恐怖，兄弟們別擔心可以衝！」他們夫妻倆育有2子蔡桃貴與蔡波能，夫妻倆曾冷凍胚胎，因此決定結紮時無後顧之憂。