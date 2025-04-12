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伊萊媽談親子廁所「掀兩派戰翻」　急上火線再發聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，平時會在社群大方分享親子日常，最近更發文透露，兒子5歲時在捷運站上廁所時，所聽見的可怕言論，至今仍留下心理陰影。貼文曝光後，掀起兩派討論，甚至出現網友留言酸她，為此，伊萊媽再度發聲了。

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊媽發文談親子廁所話題。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

伊萊媽再次發文重申自身初衷，並呼籲各界應將焦點回歸公共設施的實際需求。她指出，最近廁所使用爭議延燒，引發熱議，「我一開始提及廁所事件，是因為這是最近新聞上大家的爭執點。」她強調，自己的訴求並非針對性別，而是希望讓「父母跟孩子能有安心、安全的上廁所環境。」

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▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊媽再次發文重申自身立場。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

伊萊媽表示，焦點應集中在「親子友善廁所的數量，的確是遠遠不及需求的數量」這個問題。她認為，單身女性、單身男性與為人父母者都該被公平對待，社會更該正視育兒者在公共空間的需求，而不是陷入無謂的爭執或對立。伊萊媽感嘆台灣目前面臨低生育率，並強調這不代表社會對育兒不友善，而是能改進的地方還有很多。

▲▼伊萊。

▲伊萊媽會分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

最後，伊萊媽呼籲大眾理解，許多父母「都不願意造成別人的麻煩」，只是希望能擁有一個更方便、更尊重的社會環境，好好陪伴與照顧孩子成長，「我相信不只我，大部分的父母都不願意造成別人的麻煩，希望大家都可以盡一份社會責任，讓這個地方變得更好。」

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