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米可白愛犬胃癌「被勸開管灌食」　她拒絕：像痛在我身上

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月的壽命，讓她感到相當難過。今（12）日她在社群再度發文分享有人建議她，在錢錢喉嚨旁開管直通胃部方便灌食，但她無法接受這樣的畫面，「牠一點痛都像痛在我身上」，同時也坦言擔心愛犬有分離焦慮症。

 ▲▼米可白。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白會在社群分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

為了讓錢錢減少痛苦，即使醫生提出開胃切片進一步確認腫瘤類型的建議，米可白都選擇婉拒，為此她直言：「牠一點痛都像痛在我身上。」米可白形容，錢錢就像天使般貼心，即使灌食讓牠難受，但每當她輕聲說「吃藥藥吃飯飯」，牠依然會乖乖跳上沙發配合餵食。

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▲▼米可白。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白時常鼓勵錢錢：「你要吃飽才有體力才能陪媽媽一輩子。」接著錢錢會看著她，有時甚至還會露出厭世臉，讓她感到心疼又好笑。至於餵食結束後，錢錢會趴在米可白腿上對她撒嬌，享受被擦嘴與擁抱的過程，不過她也坦言最近擔心牠會因此出現分離焦慮，「之前牠很獨立，現在是無時無刻都要黏著我。」

▲▼米可白。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白分享愛犬近況。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

為了讓錢錢生活舒適，米可白還特別買了嬰兒用口水巾給牠使用，同時也不忘在文末為彼此加油打氣，「錢錢我們不用很棒，我們只要比昨天進步一點點就好～媽媽就很開心。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言鼓勵她「加油」、「勇敢的抗癌鬥犬」、「肯定會越來越好。」

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