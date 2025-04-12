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江宏傑師弟「海巡王子」爆劈腿約砲女粉絲！　他聞遭禁賽重話回應了

記者蕭采薇／台北報導

22歲的桌球國手、目前台灣男子單打排名第三的「海巡王子」黃彥誠，日前被爆有女友還私約女粉絲上床，因而遭到禁賽3個月處分，也讓他世錦賽中華隊國手資格被取消。12日前輩江宏傑出席活動時，提到此事也語重心長的說：「我覺得該受的處罰還要有，還是要有一些生活上的認知。」

▲▼江宏傑「OVO 京典衛浴」創立20週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲江宏傑如今除了藝人身份外，也是球隊「合作金庫」的教練。（圖／記者李毓康攝）

黃彥誠長相帥氣也擅於使用社群，女粉絲本來就不少，還有了「海巡王子」的稱號。但他約砲、劈腿的行為，備受兩岸桌球界粉絲關注，事件延燒多日後，黃彥誠發出道歉聲明，桌球協會也認為這樣的行為損害國家代表隊形象及國家榮譽，因而罰他禁賽3個月。

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不過痛失世錦賽資格，對於正在尋求排名上升和實戰經驗的年輕選手非常傷，也有部分球迷認為，懲罰可能有些太重，在桌球界引起不小的話題。而黃彥誠所屬的球隊，就是江宏傑所在的合作金庫，兩人有著同門前後輩的關係。

▲▼「海巡王子」黃彥誠。（圖／翻攝自IG／prince_huang311）

▲22歲的桌球國手黃彥誠，長相帥氣又善於使用社群，原本有「海巡王子」的稱號。（圖／翻攝自IG／prince_huang311）

身為前輩的江宏傑，12日出席活動時被問及此事，他嚴肅的說「該受的處罰還要有」，並表示：「我覺得在這段時間，他也要好好去思考和增進自己的球技。讓自己球技進步，這才是最重要的事。」而江宏傑如今也身為合庫教練，他坦言：「基本上的紀律和禮貌，都是我們球隊很重視的。」

而先前江宏傑結束桌球館的經營，他也坦言，還是有這樣的夢想，「只是我理想中的球館比較大一點，但我的時間又比較少，而做這些事情確實要花很多時間。小小間也可以，但不是我想要做的事情。」因此計畫只能暫時擱置一旁。

 

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江宏傑, 黃彥誠, 海巡王子

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