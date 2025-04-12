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見宥勝發退出文「將永不出現」　李怡貞吐了：造作！

記者王靖淳／綜合報導

藝人宥勝2023年被指控猥褻女助理，隨著官司告一段落，他7日重啟YouTube頻道，高調拍片宣布復出的舉動掀起外界討論，今（12）日更大動作發聲明，表示不再以「宥勝」名義參與活動，內容曝光後再度引發熱議，就連律師李怡貞都在臉書發文評論此事，同時也附上嘔吐符號痛批：「造作。」

▲▼宥勝重啟YT回歸拍片！性騷罰200萬再道歉。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

▲宥勝重啟YT回歸拍片。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

李怡貞用「職場離職行為」來看宥勝發布的「將永不出現文」，她指出，「通常在公司裡面，長年一直大張旗鼓著要走、要離職的人，甚至多次向上遞離職單、離職email寫一堆理由，大多都是覺得自己不被理解、沒被善待、承受很多。通常就是不會走，一定不會走。」她甚至調侃地說：「走個鬼連七月燒金紙給他、她都不會走。」

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▲▼李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞發文談宥勝。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

李怡貞認為，真正要離職的人，是會一併遞交交接清單與離職單、並劃定離職日期，「時間到就是頭也不回的走人，也不太會跟原公司有交集。一次就夠了。」她強調，這樣的人多半只留下「生涯規劃」4字作為離職理由，「這樣才是狠人，有實力的人，總有地方去的人，問心無愧的人，斷捨離乾淨的人。」並表示，以上是她看宥勝退出文的心情。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

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宥勝, 李怡貞

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