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吳尊45歲身材超頂！參加國際網球比賽肌肉炸裂　16歲開始健身

（圖／取自 wuchun.1010 IG）

圖文／CTWANT

吳尊最近參加ITF網球比賽登上熱搜，雖然輸了比賽但收穫滿滿，也更暸解自己之後可以怎麼鍛鍊展現積極正能量，身為藝人要在公眾面前參加國際比賽真的需要很大的勇氣。比賽現場可以見到他精壯身材與結實肌肉，45歲這個狀態真的太厲害！來看看吳尊凍齡的秘訣都有哪些？

（圖／取自 wuchun.1010 IG）

45歲吳尊的保養方法：做人要樂觀、開心很重要

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保持正向、樂觀的心情在心態上與精神上都會顯得年輕有活力。吳尊也提到運動真的會讓心情變好，他也很希望小孩之後也養成運動、健身的習慣，因為健身的好處真的非常多，他希望自己到了60歲身體狀態還像是40歲，這樣才能好好享受生活。

（圖／取自 wuchun.1010 IG）

45歲吳尊的保養方法：人要「好動」

就是多運動、多健身，這兩個真的很重要。他熱愛籃球、羽毛球、桌球、足球和網球等多種運動，這些活動有助於提升心肺功能和協調性。吳尊提到男生通常比較喜歡健身，那女生如果不想胖的話真的也要健身，而且不用擔心會變壯，真的沒有那麼容易變壯，把身體肌肉量練起來即使吃比較多也不容易胖喔～

（圖／取自 wuchun.1010 IG）

45歲吳尊的保養方法：堅持有氧與重量訓練

吳尊自16歲起開始健身，結合有氧運動（如慢跑）和力量訓練，保持肌肉量和身體健康。而且健身可以利用椅子、地板或者牆壁，也不一定要到健身房才能健身，而且健身必須長時間維持自律習慣，吳尊不論多忙都會抽空健身。

（圖／取自 wuchun.1010 IG）

45歲吳尊的保養方法：養成均衡飲食習慣

另外一定要搭配飲食均衡，吳尊分享不用每餐吃得很健康，就是自己要知道怎麼去平衡每天的食物，東西都可以吃但大多時候要吃健康一點，而且吳尊曾在節目上透露小孩的早餐都由他親自料理，看得出來他真的很在意飲食均衡。

（圖／取自 wuchun.1010 IG）

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