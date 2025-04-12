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比基尼女僕大軍襲台！ 巨胸蘿莉讓宅男夢想成真

記者葉文正／台北報導

台北盛大展開的成人博覽會大亮點攤位你絕對不能錯過！FADO執行長黃景裕
特邀8位人氣網紅蘇櫻花（SAKURA ）、李尾巴、冰熙、蕭蕭、思妤、敏綺、苡若以及小巴，穿著比基尼、女僕裝、性感蕾絲裝一字排開場面超震撼。

▲小巴(左起)、蘇櫻花、林思妤、苡若。（圖／FADO）

▲小巴(左起)、蘇櫻花、林思妤、苡若。（圖／FADO）

其中來自新加坡的蘇櫻花社群帳號擁有超過百萬粉絲，除了網美身份外，還是位人氣DJ，在音樂上和大尺度作品都有不少粉絲支持。有童顏巨乳稱號，具有Ｇ罩杯的她現身立即引起轟動，蘇櫻花也向粉絲喊話，透過「XR互動式寫真」可以和我有獨一無二的互動和體驗。自己個性很瘋，做任何事都做到極致，這次的XR互動式寫真也是極大尺度的，滿滿的福利，粉絲一定滿意。」

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▲小巴(左起)、蘇櫻花、林思妤、苡若。（圖／FADO）

▲敏綺(左起)、李尾巴、冰熙、蕭蕭。（圖／FADO）

冰熙也穿著自己酷愛的蘿莉裝出席，自稱自己是「喵喵叫的巨乳蘿莉」談及互動式寫真分享：「覺得這個很酷，和粉絲可以有更多互動，像是扮演女友或是女僕，可以透過「XR互動式寫真」滿足男性粉絲的想像。

▲小巴(左起)、蘇櫻花、林思妤、苡若。（圖／FADO）

▲蘇櫻花(左)、冰熙自稱「喵喵叫的巨乳蘿莉」。（圖／FADO）

FADO執行長黃景裕表示：「我們致力於打造次世代成人娛樂體驗，這次安排人氣網紅在網路上性感女人香即刻捕捉讓粉絲互動，XR技術不只改變觀看方式，更讓『時間暫停』科技結合成人展業的全新突破，讓粉絲擁有主導時間的能力。」本次FADO的創新展示，不僅展現台灣在成人內容科技上的研發實力，也開啟亞洲市場在虛擬寫真領域的全新篇章。

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