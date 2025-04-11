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直擊／蔡秀彬「重現《撥打》溫馨手語」　致謝台粉：我很幸福⋯

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星蔡秀彬參演《現在撥打的電話》知名度再度上漲，11日晚間在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，她以中文「大家好，我是蔡秀彬，很開心見到大家」問候，並帶來《逆賊：偷百姓的盜賊》主題曲〈That's Love〉，暖聲療癒粉絲，而她受訪期間不斷對台下比著可愛的表情，粉絲福利送好送滿，引起觀眾席陣陣尖叫。

▲▼ 韓星蔡秀彬首場粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓星蔡秀彬首場粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓星蔡秀彬首場粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

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▲蔡秀彬不斷飯撒對粉絲比出可愛表情。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡秀彬不斷飯撒對粉絲比出可愛表情。（圖／記者黃克翔攝）

蔡秀彬11日在台北國際會議中心見粉絲，唱著抒情歌曲現身，羞澀的她，唱歌時不斷看著地板，宛如是《現在撥打的電話》裡女主角「洪熙珠」的靦腆一面真實呈現。活動上，她與粉絲分享私藏照，這趟來台吃了小籠包、糖葫蘆等美食，她豎起大拇指稱讚：「台北食物非常好吃，我只要到某個地方時，會因為食物太好留下深刻印象，所以會想再來吃美食。」

▲▼ 韓星蔡秀彬首場粉絲見面會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓星蔡秀彬首場粉絲見面會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓星蔡秀彬首場粉絲見面會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡秀彬唱歌時很羞澀，宛如是「洪熙珠」走出來。（圖／記者黃克翔攝）

為了活動提前抵台，蔡秀彬10日晚間一抵台就前往鼎泰豐大啖美食，「我經常在做訪問時一直說『好想吃鼎泰豐』，昨天一抵達就吃了，我身為宣傳大使很開心。」而她過去有來台灣旅遊，當時有去吃夜市，吃到了黑糖珍奶，還吃到黑糖剉冰，沒想到一試成主顧，「我吃完就愛上了，有機會想再吃！」

▲▼ 韓星蔡秀彬首場粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡秀彬對粉絲比手語，全場超感動。（圖／記者黃克翔攝）

蔡秀彬對粉絲有求必應，台上雖然在接受訪談，但她趁著翻譯的空檔，不斷比出臉頰愛心、YA、飛吻等拍照姿勢全都有，場上，她聊到《現在撥打的電話》學手語的花絮，當場即興比了一段手語，「謝謝大家百忙之中抽空前來，可以跟大家共創美好回憶，我很幸福。」心意滿分感謝觀眾，全場氣氛超溫馨，她也表示昨天回飯店的路上有遇到粉絲，粉絲用手語表達心意，讓她感到很驚訝，非常感謝。

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