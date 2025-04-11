瘦子點名「ØZI勾二嫂」　吳卓源遭捲入...現身澳洲近況曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

吳卓源去年遭爆介入朱軒洋感情，好不容易事件平息，近日又因頑童MJ116新歌中，瘦子點名「ØZI勾二嫂」，讓她過往傳出曾和瘦子表哥交往的感情糾紛引網友熱議，她對此並未回應，照計畫推出全新單曲〈晚餐〉，藉由歌聲表達對家人深刻的思念與感謝。

▲吳卓源推出新歌〈晚餐〉。（圖／華風數位提供）

〈晚餐〉其實是吳卓源19歲時的寫Demo，多年後在同事的鼓勵之下，她決定賦予這首歌曲全新的意義與生命，歌曲製作邀請眾多國際級音樂人加入，還加上國際首席愛樂樂團的弦樂演奏；她17歲離鄉為夢想打拼，只有假期才能短暫返家團聚，每一次回家吃到父母親手煮的飯菜，「回家吃到第一口家人做的飯菜，變回被照顧的小孩般，就會讓我覺得是最幸福的時刻！」錄音期間，吳卓源的妹妹Grace正好放假來台北，她臨時起意邀請妹妹一同參與錄音，讓Grace在歌曲的最後兩句獨自演唱。

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單曲封面則邀請曾與日本樂團羊文學、逃走鮑伯設計視覺和周邊的插畫家Puzu huang合作，視覺中巧妙融入許多和她相關的生活記憶，包含機艙、袋鼠等。其中最引人注目的元素是「水餃」，原來這是吳卓源家族的傳統，從奶奶那一輩開始，每當有家人遠行，家中必定會準備親手包的水餃，象徵平安與團圓，以及希望早日歸來。水餃對她而言象徵著家的味道與情感連結，「即使在外面吃過無數水餃，還是覺得家人包的最好吃！」

▲吳卓源家的傳統就是家人遠行必吃水餃。（圖／華風數位提供）

她在3月特地返澳洲與家人團聚。這是她睽違3年再次回家。她分享回家的日常行程，與家人到海邊走走、吃炸魚薯條、一起逛超市、下廚做飯，這些簡單的日常，正是她心中最棒的生活方式。她也開心分享爸媽的拿手好菜，像是媽媽的炒青菜、燉排骨湯，還有爸爸做的義大利麵都讓她讚不絕口，反觀自己完全沒廚藝天份，連蔥蛋都會做失敗。