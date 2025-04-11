猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

記者陳芊秀／綜合報導

《原子少年》冠軍團天王星前成員「小孩」何世華，於2022年9月被一名未成年網美指控酒後伸狼爪，2023年被新北地檢署依成年人故意對少年強制性交罪起訴，最後依強制猥褻罪判6個月有期徒刑，得易科罰金。他的社群網站自2022年9月停更至今快3年，昨日（10）突然更新，並且上傳一段歌曲，被粉絲推測是要復出，引發網路兩派意見討論。

▲原子少年「小孩」何世華2022年被控酒後對未成年網美伸狼爪，被判刑強制猥褻罪6個月。（圖／翻攝自IG）

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何世華社群網站停擺許久，昨天正好是他的生日，深夜上傳一段歌曲，Hashtag「myrule」，只現聲沒有露臉，「AcQUA源少年」成員李秉諭「生日來這種炸的」，昔日天王星團員高胥崴來留言「哎呦」加上火焰表情圖案，蔡承祐也送上「愛心」、「向日葵」表情圖示，大批粉絲火速來留言「生日快樂」、「終於浮出了」、「我真的要瘋掉」、「帥的來了」、「看到何世華發哀居，我是在做夢嗎」。

▲「小孩」何世華社群消失將近3年，生日更新IG。（圖／翻攝自IG）

然而另一派網友曬出判決書，質疑何世華疑似要復出演藝圈，截圖批評「這種人怎麼可以復出」、「真的不知道該說什麼」、「不管品德怎麼樣都能當藝人是嗎」。有網友挖出音樂人王泰翔的限動，對方現動轉發何世華的貼文，稱「失蹤人口找回帳號密碼了」。

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