ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

記者陳芊秀／綜合報導

《原子少年》冠軍團天王星前成員「小孩」何世華，於2022年9月被一名未成年網美指控酒後伸狼爪，2023年被新北地檢署依成年人故意對少年強制性交罪起訴，最後依強制猥褻罪判6個月有期徒刑，得易科罰金。他的社群網站自2022年9月停更至今快3年，昨日（10）突然更新，並且上傳一段歌曲，被粉絲推測是要復出，引發網路兩派意見討論。

▲▼原子少年「小孩」何世華社群消失將近3年，生日更新IG。（圖／翻攝自IG）

▲原子少年「小孩」何世華2022年被控酒後對未成年網美伸狼爪，被判刑強制猥褻罪6個月。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

何世華社群網站停擺許久，昨天正好是他的生日，深夜上傳一段歌曲，Hashtag「myrule」，只現聲沒有露臉，「AcQUA源少年」成員李秉諭「生日來這種炸的」，昔日天王星團員高胥崴來留言「哎呦」加上火焰表情圖案，蔡承祐也送上「愛心」、「向日葵」表情圖示，大批粉絲火速來留言「生日快樂」、「終於浮出了」、「我真的要瘋掉」、「帥的來了」、「看到何世華發哀居，我是在做夢嗎」。

▲▼原子少年「小孩」何世華社群消失將近3年，生日更新IG。（圖／翻攝自IG）

▲「小孩」何世華社群消失將近3年，生日更新IG。（圖／翻攝自IG）

然而另一派網友曬出判決書，質疑何世華疑似要復出演藝圈，截圖批評「這種人怎麼可以復出」、「真的不知道該說什麼」、「不管品德怎麼樣都能當藝人是嗎」。有網友挖出音樂人王泰翔的限動，對方現動轉發何世華的貼文，稱「失蹤人口找回帳號密碼了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

昔日飯店頂樓鷹架傾斜！　台中警緊急封鎖公園路

推薦閱讀

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

金秀賢公開聊天紀錄鑑定報告！　「9年前訊息同人機率僅8%」

金秀賢公開聊天紀錄鑑定報告！　「9年前訊息同人機率僅8%」

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

金秀賢公開聊天紀錄鑑定報告！　「9年前訊息同人機率僅8%」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

原子少年, 小孩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《善宰》播畢1年！演員私下聚會曝光　「邊佑錫、金惠奫現身」殺人犯也來了
  2. 謝欣穎突PO「想無憂無慮」！去年爆分手內幕曝 王柏傑經紀人證實感情現況
  3. 猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出
  4. 免費都沒人要！許志豪曝出道心酸　張秀卿1句話點醒：努力賺錢整形
  5. D.O.首開個人亞巡演唱會！　確定9地「台北場在8月」
  6. 當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係
  7. 大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼
  8. 小孟老師／4月11日星座運勢　射手意外升職、雙魚愛情來敲門
  9. 王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因
  10. 王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366