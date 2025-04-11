D.O.首開個人亞巡演唱會！　確定9地「台北場在8月」

記者張筱涵／綜合報導

EXO成員、歌手兼演員的都敬秀（D.O.）將於今夏展開個人首度亞洲巡迴演唱會《DO it!》，活動將於7月19日、20日以首爾為首站揭開序幕，隨後前往台北、雅加達、馬尼拉、新加坡、馬來西亞、澳門、曼谷及東京等地。

▲D.O.將舉行第一次個人亞洲巡迴演唱會。（圖／翻攝自X／companysoosoo_）



本次《DO it!》巡演將從7月19、20日於韓國首爾開唱，緊接著於8月2日舉行台北場，是台灣粉絲久違與都敬秀面對面的難得機會。巡演將於8月9日前往印尼雅加達、8月16日馬尼拉、8月23日新加坡、8月30日馬來西亞，9月將於20日登場澳門，最後於10月11日曼谷、10月25日與26日連續兩天於東京舉辦壓軸演出。官方亦預告「AND MORE（還有更多）」場次，讓各地粉絲高度期待追加城市的公布。

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巡演消息曝光後，同步釋出的官方海報也引發熱議。海報中，都敬秀以俏皮表情和活力十足的肢體動作亮相，展現不同於過往的淘氣魅力。海報整體風格走復古趣味風，令人對此次演唱會舞台與內容充滿想像與期待。

都敬秀近年在音樂、戲劇等多元領域表現活躍，無論是歌唱實力還是演技皆備受肯定。此次巡演象徵他以全新身分與舞台能量再度出發，勢必掀起粉絲搶票熱潮，更多場次資訊也備受外界關注。